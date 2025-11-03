بدأت شركة الاتحاد بمشاركة البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وضع خطط لاستغلال فترة التوقف المقبلة، في ظل مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب.
بطولة دولية في الرياض بمشاركة أندية عالمية .. الاتحاد يخطط لاستغلال أمثل لفترة كأس العرب
موعد كأس العرب 2025
من المقرر أن تستضيف دولة قطر كأس العرب للمنتخبات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021 التي توج بها المنتخب الجزائري وقتها بعدما انتصر في النهائي أمام نظيره التونسي بثنائية نظيفة.
وتقام نسخة 2025 من البطولة العربية خلال الفترة من الأول وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.
وستشهد هذه الفترة توقف دوري روشن السعودي والبطولات المحلية في المملكة بشكل عام في ظل قرار اتحاد الكرة المحلي برئاسة ياسر المسحل بخوض منافسات كأس العرب بالمنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.
وتعد هذه البطولة بمثابة الإعداد للصقور الخضر قبل كأس العالم 2026، الذي سيقام في الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
وحسم الأخضر تأهله لنهائيات الحدث العالمي بعد الفوز أمام منتخب إندونيسيا والتعادل أمام المنتخب العراقي في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية.
- Getty Images Sport
الاتحاد يقترح إقامة بطولة دولية في الرياض
أما بخصوص المقترحات لاستغلال فترة التوقف هذه (من 1 إلى 18 ديسمبر 2025)، فأوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الاتحاد أدخلت مقترح تنظيم بطولة تجريبية دولية في العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن الخيارات المطروحة خلال توقف كأس العرب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال اعتماد المقترح بشكل رسمي فإن البطولة التجريبية الدولية ستشهد مشاركة فريق سعودي آخر بجانب الاتحاد بالإضافة إلى عدد من الفرق العالمية، استعدادًا لعودة منافسات دوري روشن السعودي.
لكن في الوقت ذاته، أكدت "الرياضية" أن إدارة الاتحاد لم تستقر بعد ما إذا كانت ستكتفي ببرنامج داخلي خلال توقف كأس العرب أم أنها ستنظم معسكرًا خارجيًا للفريق، إذ ستستمع لتوصيات المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
وقد شدد كونسيساو على ضرورة تجهيز الفريق بالشكل الأمثل خلال التوقف المقبل من خلال معسكر مطوّل، بحكم أنه لم يخض فترة الإعداد في بداية الموسم الجاري مع الفريق، إذ تم التعاقد معه في أكتوبر الماضي خلفًا للفرنسي المقال لوران بلان.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 7 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وهزيمتين.
الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.
مجموعات كأس العرب 2025
أسفرت القرعة عن تواجد منتخب السعودية، في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب، وعمان أو الصومال، والمتأهل من مواجهة اليمن وجزر القمر.
أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:
* المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا أو جنوب السودان، فلسطين أو ليبيا.
* المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا.
* المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين أو جيبوتي، لبنان أو السودان.
المنتخب السعودي في كأس العرب 2021
شهدت النسخة الأخيرة من كأس العرب 2021 مشاركة متواضعة للغاية للمنتخب السعودي..
الأخضر وقتها وقع في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب، الأردن وفلسطين، لكنه فشل في الصعود للدور التالي بعدما احتل المركز الثالث في جدول الترتيب.
لم يحصد المنتخب السعودي وقتها سوى نقطة وحيدة، نالها من التعادل أمام نظيره الفلسطيني بهدف لكل منهما، فيما تلقى هزيمتين أمام الأردن (1-0)، وأمام المغرب بالنتيجة نفسها (1-0).
فيما توجت السعودية باللقب العربي مرتين من قبل عامي 1998 و2002، بينما احتلت الوصافة في نسخة 1992، وأتت في المركز الثالث في عام 1985.
- Getty Images Sport
المنتخب السعودي تحت قيادة هيرفي رينارد في كأس العرب 2025
سيقود الأخضر في البطولة العربية للمنتخبات المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، منتشيًا بإنجاز التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، رغم تعرضه للكثير من الانتقادات ومطالب رحيله، لذا ستكون هذه المشاركة مصيرية في مستقبله مع المنتخب السعودي.
وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.
وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:
* مباريات: 45.
* فوز: 21.
* تعادل: 10.
* خسارة: 14.
* أهداف مسجلة: 57.
* أهداف مستقبلة: 38.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:
* مباريات: 18.
* فوز: 7.
* تعادل: 5.
* خسارة: 6.
* أهداف مسجلة: 21.
* أهداف مستقبلة: 20.
جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.