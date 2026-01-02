وجد نادي الاتحاد نفسه في ورطة، بسبب رغبته في التخلص من المدافع الصربي كارلو سيميتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتلبية رغبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
لتلبية رغبة كونسيساو .. الاتحاد يتورط في أزمة بسبب سيميتش وحلان للخروج منها!
- Getty Images Sport
كونسيساو يُريد مهاجم بدلاً من سيميتش
وضع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد، قائمة مطالبه الفنية أمام إدارة النادي، مؤكدًا حاجته إلى تدعيم الصفوف بثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضح الصحفي صالح الأحمد منذ أيام أن كونسيساو حدد مراكزه المطلوبة بدقة، حيث يسعى للتعاقد مع حارس مرمى محلي يتمتع بالخبرة الدولية، إلى جانب مدافع محلي دولي، بالإضافة إلى مهاجم ضمن فئة المواليد.
وبيّن الأحمد أن المدرب البرتغالي يخطط لإجراء تعديلات على القائمة المحلية، عبر استبعاد لاعبين من قائمة الـ15، من أجل إفساح المجال لتسجيل الحارس والمدافع الجديدين بدلًا منهما.
وفيما يخص صفقة المهاجم المواليد، أشار إلى أن التوجه الفني الحالي يضع المدافع الصربي جان كارلو سيميتش خارج حسابات القائمة، ليكون هو الاسم الأقرب لمغادرة الفريق في حال إتمام الصفقة الهجومية.
- AFP
ما هو سبب ورطة الاتحاد مع سيميتش
أفادت صحيفة "الرياضية" أن الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد تصطدم بعقبات نظامية معقدة، في حال اتجهت لاتخاذ قرار بالاستغناء عن المدافع الصربي كارلو سيميتش، المسجل ضمن فئة "لاعب مواليد"، بهدف إفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم مواليد جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن جوهر الأزمة يعود إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تنص بشكل صريح على عدم أحقية أي لاعب المشاركة الرسمية مع 3 أندية في موسم كروي واحد، وهو ما يقيّد خيارات الاتحاد بشكل كبير فيما يخص مستقبل اللاعب الصربي.
وكان سيميتش قد استهل الموسم الجاري بقميص نادي أندرلخت البلجيكي، وشارك معه في منافسات رسمية قبل انتقاله لاحقًا إلى صفوف الاتحاد، الأمر الذي يجعل انتقاله إلى نادٍ ثالث والمشاركة معه في مباريات رسمية خلال الموسم ذاته غير مسموح به نظاميًا، مهما كانت طبيعة الصفقة أو الدوري المنقول إليه.
هذا الوضع يضع الإدارة الاتحادية أمام مأزق حقيقي، إذ لا يمكن التفريط باللاعب بسهولة دون دراسة دقيقة للبدائل القانونية المتاحة، سواء على مستوى الإعارة أو تجميد المشاركة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في إعادة ترتيب قائمة اللاعبين المسجلين ضمن فئة المواليد، بما يخدم احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.
الحلول المتاحة أمام الاتحاد
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن أمام الاتحاد عدة سيناريوهات للتعامل مع وضع اللاعب، أبرزها إعارته أو نقله إلى دوري تنطلق منافساته في شهر يناير المقبل في حال وصول عرض مناسب، أو انتقاله إلى نادٍ يكتفي بالتدريبات دون إشراكه في مباريات رسمية حتى نهاية الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الحلول المطروحة تعزيز الخط الهجومي عبر التعاقد مع مهاجم مخصص للمشاركة في البطولة الآسيوية، وذلك عند تسليم القائمة القارية الخاصة بالأدوار الإقصائية.
يُذكر أن نادي الاتحاد كان قد أعلن في 13 سبتمبر الماضي تعاقده رسميًا مع المدافع الصربي كارلو سيميتش بعقد يمتد حتى عام 2029، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.
موسم الاتحاد 2025-26
استهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 بنتائج متباينة، بعدما أخفق في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، عقب خسارته أمام النصر بنتيجة (2-1) في مواجهة الدور نصف النهائي، ليودّع البطولة مبكرًا مع انطلاقة الموسم.
وعلى صعيد منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 11 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 6 مواجهات، فيما تعادل في مباراتين، وتلقى 3 خسائر أثّرت على مسيرته في جدول الترتيب.
وجاءت الهزائم الثلاث في الدوري أمام فرق كبيرة، حيث سقط أمام النصر في الجولة الرابعة، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام الهلال والأهلي ضمن الجولتين السادسة والثامنة على الترتيب.
قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد مثالية في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ تعرّض لهزيمتين متتاليتين أمام الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق انتصارين لافتين، تغلّب خلالهما على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، ثم تجاوز الشارقة الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل.
غير أن الفريق الاتحادي عاد للتعثر آسيويًا من جديد، بعدما خسر مواجهة قوية أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة الخامسة، في نتيجة أعادت علامات الاستفهام حول استقرار الفريق فنيًا.
وتمكن «العميد» من تصحيح مساره قاريًا، بتحقيق فوز صعب وثمين على حساب ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون رد، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري، ليحافظ على حظوظه في المنافسة.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، واصل الاتحاد حضوره القوي، ونجح في بلوغ الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع نادي الخلود في مواجهة حاسمة نحو النهائي.