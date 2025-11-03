FBL-KOR-BRAAFP
أحمد فرهود

برر استدعاء نجم الاتحاد ووضع شرطًا لعودة نيمار للبرازيل! .. كارلو أنشيلوتي عن حياة فينيسيوس جونيور: أنا لستُ أباه

ماذا قال كارلو أنشيلوتي بعد إعلانه قائمة منتخب البرازيل في توقف نوفمبر؟!..

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام المختلفة؛ بعد إعلانه قائمته في التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2025".

منتخب البرازيل يخوض مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي القادم؛ ضد كل من السنغال يوم 15 نوفمبر 2025، وأمام تونس في الثامن عشر من نفس الشهر.

وشهدت قائمة أنشيلوتي العديد من المفاجآت؛ أبرزها ضم النجم فابينيو تافاريس، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    كارلو أنشيلوتي يبرر استدعاء فابينيو إلى قائمة منتخب البرازيل

    وفي هذا السياق.. كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، عن حرصه على تقييم بعض الأسماء؛ قبل اتخاد قراره النهائي بالاعتماد عليها مستقبلًا، من عدمه.

    أنشيلوتي أشار في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي - نقلته صحيفة "آس" الإسبانية -، مساء اليوم الإثنين، إلى أنه اختار كل من فابينيو تافاريس، متوسط ميدان نادي الاتحاد، ونجم فريق باهيا لوتشيانو جوبا؛ لتقييمهما في فترة التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2025".

    أما عن فيتور روكي.. شدد أنشيلوتي على أنه ضمه إلى قائمة منتخب البرازيل؛ بعد الموسم الممتاز الذي يقدّمه مع فريق بالميراس الأول لكرة القدم.

    وعانى روكي كثيرًا مع العملاق الإسباني برشلونة؛ قبل أن يستعيد توهجه مجددًا، بعد الانتقال إلى بالميراس في فبراير 2025.

    وفيما يلي.. قائمة منتخب البرازيل الأول في فترة التوقف الدولي نوفمبر "2025":

    تعليق كارلو أنشيلوتي على واقعة فينيسيوس جونيور!

    وعلى جانب آخر.. اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، أنه تحدث مع نجم نادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور؛ بعد واقعته المثيرة للجدل مع مدربه تشابي ألونسو، خلال كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.

    فينيسيوس اعترض بشدة على ألونسو، بعد استبداله ضد برشلونة، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ مع التفوه ببعض الكلمات العنيفة ضد مدربه.

    وقال أنشيلوتي عن ذلك: "علاقتي قوية مع فينيسيوس؛ أحرص على التواصل معه باستمرار، عندما يحدث أمر ما".

    وأوضح المدير الفني الإيطالي الذي أشرف على تدريب فينيسيوس في نادي ريال مدريد، أنه أخبر اللاعب بأنه أخطأ بشدة؛ بعد تصرفه ضد مديره الفني الحالي في صفوف العملاق الإسباني.

    وتابع أنشيلوتي: "فينيسيوس اعترف بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر عن ذلك.. لا يوجد مشكلة مع اللاعب؛ سواء في صفوف ريال مدريد أو منتخب البرازيل".

    ورغم ذلك.. رفض كارلو أنشيلوتي التعليق على أسلوب حياة فينيسيوس المثير للجدل؛ قائلًا: "أنا لستُ أباه ولا أخاه.. حياته الشخصية ملك له وحده".

    شرط عودة نيمار جونيور إلى منتخب البرازيل

    وتطرق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، للحديث عن النجم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي سانتوس.

    واعترف أنشيلوتي أنه لم يتحدث مع نيمار؛ حيث سيرى مدى جاهزيته بعد العودة من الإصابة، قبل اتخاذ قرار استدعائه للمنتخب البرازيلي، من عدمه.

    نيمار لم يشارك في أي مباراة مع منتخب البرازيل الأول، منذ شهر أكتوبر من عام 2023؛ وتحديدًا في المباراة ضد أوروجواي التي تعرض فيها للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

    وقتها.. كان نيمار يلعب في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ والذي مثّله في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2025، قبل الرحيل إلى العملاق البرازيلي سانتوس.

    وتابع المدير الفني الإيطالي: "كلما أمضيتُ وقتًا أطول مع اللاعبين، سأقترب أكثر من تحديد (التشكيل النهائي) الذي سنخوض به كأس العالم 2026.. لدينا بالفعل 17 أو 18 لاعبًا، قد يكونوا ضامنين هذا الأمر".

    فابينيو يعود إلى منتخب البرازيل بعد غياب 3 سنوات

    بالعودة للحديث عن النجم فابينيو تافاريس، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ سنجد أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد أعاده إلى قائمة منتخب البرازيل، بعد غياب 3 سنوات تقريبًا.

    وتعود آخر مباراة لفابينيو مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، إلى الثاني من ديسمبر 2022؛ في الخسارة (0-1) أمام الكاميرون، ضمن منافسات كأس العالم.

    لذلك.. يُعد هذا الاستدعاء هو الأول لفابينيو للمنتخب البرازيلي؛ منذ انضمامه إلى نادي الاتحاد، في صيف 2023.

    وانضم النجم البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، إلى صفوف الفريق الاتحادي؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول، مقابل 46.7 مليون يورو.

    ووقع فابينيو على عقود تربطه بنادي الاتحاد وقتها؛ لمدة 3 مواسم كاملة، حتى 30 يونيو من عام 2026.

    ومع الاتحاد.. شارك فابينيو في 79 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا 7 آخرين.