تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام المختلفة؛ بعد إعلانه قائمته في التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2025".

منتخب البرازيل يخوض مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي القادم؛ ضد كل من السنغال يوم 15 نوفمبر 2025، وأمام تونس في الثامن عشر من نفس الشهر.

وشهدت قائمة أنشيلوتي العديد من المفاجآت؛ أبرزها ضم النجم فابينيو تافاريس، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.