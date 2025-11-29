الاتحاد ضد الشباب | دومبيا نصر جمهور النمور على كونسيساو .. وحمدالله يخسر رهانه، وكريم بنزيما كابوسكم يا أندية الرياض!

منذ انضمام النجم المالي محمدو دومبيا إلى صفوف نادي الاتحاد، ظل جمهور العميد يطالب المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بمنحه فرصة للظهور بشكل أساسي في التشكيلة، إلا أن كونسيساو كان متمسكًا بالاعتماد على النجم الجزائري حسام عوار كأساس في وسط الفريق، مما حدّ من مشاركة دومبيا بشكل منتظم.

ولكن في مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الشباب، تغيّرت الصورة تمامًا، فقد أتيحت الفرصة لدومبيا للمشاركة أساسياً، وقدم أداءً استثنائيًا أثبت أنه لاعب قادر على صنع الفارق في المباريات الكبرى.

اللاعب المالي صاحب الـ21 عامًا ظهر نسخة مرعبة ومتميزة، أظهرت قدراته الهجومية والدفاعية على حد سواء، ليصبح إضافة قوية للفريق في السنوات المقبلة.

نجح دومبيا في إحراج كونسيساو عمليًا بأدائه اللافت، حيث سجل هدفًا مميزًا وساهم بشكل فعال في صناعة اللعب، ما كان له بالغ الأثر في فوز الاتحاد والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

هذا الأداء أكّد أن الاعتماد على دومبيا قد يكون خطوة أساسية لتعزيز قوة الفريق وتقديم أوراقه بشكل أفضل في جميع المنافسات المقبلة.