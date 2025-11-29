الاتحاد ضد الشباب | دومبيا نصر جمهور النمور على كونسيساو .. وحمدالله يخسر رهانه، وكريم بنزيما كابوسكم يا أندية الرياض!

شهدت السنوات الماضية منافسة قوية بين الثنائي الكبير عبد الرزاق حمد الله والنجم الفرنسي كريم بنزيما داخل صفوف نادي الاتحاد، قبل رحيل المهاجم المغربي عن العميد.
وقتها، تداولت بعض التقارير الإعلامية عن وجود حالة من الحساسية بين اللاعبين داخل صفوف "النمور"، وهو ما أثر على التفاهم بين الثنائي في بعض المباريات.
ومع رحيل حمد الله إلى صفوف الشباب، اختلفت معادلة المنافسة، لكن القدر جمع بينهما مجددًا في مباراة حاسمة بالدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان اللقاء بمثابة فرصة لمقارنة قدرات اللاعبين على أرض الملعب بعد انفصالهما داخل العميد.
وفي هذا الصدام، كان النجم الفرنسي كريم بنزيما البطل الأبرز، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" رائعة قادت فريقه للتألق، بينما سجل حمد الله هدفًا وحيدًا لم يُنقذ فريقه من الخسارة.
المباراة أكدت مجددًا تألق بنزيما وقدرته على الحسم في اللحظات الكبيرة، بينما أظهر حمد الله أنه ما زال قادرًا على ترك بصمته، رغم أن الكلمة العليا كانت لنجمه الفرنسي.