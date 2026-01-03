Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR
الاتحاد ضد التعاون | القدر رحمك يا كريم بنزيما .. وثنائي سكري القصيم يُحرج رينارد بسبب نجم الهلال!

الاتحاد ينتصر يصعوبة رغم أفضليته الطاغية!

حقق نادي الاتحاد انتصارًا صعبًا على ضيفه التعاون بهدف دون رد، في الجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

تلك النتيجة لا تكشف عن واقع المباراة، التي شهدت تفوق كبير من جانب نجوم العميد، ولكن التعاون باغت النمور وسجل هدفًا ولكن لم يتم احتسابه بداعي ارتكاب خطأ.

    التوقف أتى بثماره مع الاتحاد وكونسيساو

    منذ أن تولى المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو تدريب نادي الاتحاد، خلفًا للفرنسي لوران بلان، كان دائمًا يتحدث عن توظيف اللاعبين داخل الملعب، والانتشار وتطبيق التكتيك.

    كل تلك الأفكار وأكثر لم ينجح كونسيساو في تنفيذها في بداية مشواره مع العميد، بسبب ضيق الوقت، حيث لم يحصل على فرصة لإعداد اللاعبين لذلك.

    ولكن جاءت فترة توقف دوري روشن السعودي بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025، ونجح في استغلالها خير استغلال.

    وبدأ الاتحاد في إظهار أفكار كونسيساو على أرضية الملعب، الاستحواذ بشكل كامل على الملعب، ولكن كل ما ينقصه هو استغلال الفرص التي تتاح داخل منطقة الجزاء.

    رغم أن التعاون كان يُدافع بتقريبًا 9 لاعبين داخل منطقته، إلا أن الاتحاد نجح في صناعة الفرص المحققة دون أن يستغلها، باستثناء فرصة واحدة سجل منها هدف المباراة.

    ومع مرور الوقت وخوض المباريات، سيظهر الاتحاد بشكل أقوى رفقة كونسيساو، الذي بدأ بالفعل في إظهار أفكاره التكتيكية مع الفريق.

  • مندش وآدم يُحرجان رينارد

    قدّم الثنائي الهجومي سلطان مندش وعبد الفتاح آدم واحدة من أفضل مبارياتهما هذا الموسم، خلال مواجهة فريقهما التعاون أمام الاتحاد، بعدما ظهرا بحيوية كبيرة وحضور هجومي مؤثر أربك حسابات دفاع العميد على مدار شوطي اللقاء.

    وشكّل مندش وآدم مصدر إزعاج دائم لدفاع الاتحاد، مستغلين السرعة والتحركات الذكية والتفاهم الواضح بينهما، حيث نجحا في اختراق الخط الخلفي أكثر من مرة، وهددا مرمى الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش في مناسبات متتالية.

    ولم يتوقف خطر الثنائي عند صناعة الفرص، بل تُوّج هذا التفوق بهدف جاء بعد جملة هجومية مميزة، قبل أن يتدخل حكم المباراة ويلغيه بداعي ارتكاب خطأ، في قرار حرم التعاون من ترجمة أفضليته الهجومية على لوحة النتائج.

    ويأتي هذا التألق اللافت في توقيت حساس، خاصة في ظل المعاناة الهجومية التي يمر بها المنتخب السعودي تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، حيث يواجه الأخضر أزمة واضحة في صناعة الفرص وغياب الحلول الهجومية القادرة على الحسم في المباريات الكبرى.

    كما يكتسب بروز مندش وآدم أهمية مضاعفة، في ظل الانتقادات التي طالت المهاجم عبد الله الحمدان، الذي تواجد مؤخرًا ضمن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة كأس العرب، ما يعزز الجدل حول الخيارات الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني.

    هذا الواقع يضع هيرفي رينارد أمام اختبار صعب، ويجعل من تألق ثنائي التعاون رسالة واضحة بضرورة توسيع دائرة الاختيارات، ومتابعة اللاعبين المتألقين في دوري روشن السعودي عن كثب.

    فاستمرار مندش وآدم على هذا المستوى قد يفرض اسميهما بقوة على حسابات المنتخب في المرحلة المقبلة، ويفتح الباب أمام ضمهما إلى صفوف الأخضر بحثًا عن حلول هجومية أكثر فاعلية وحضورًا داخل منطقة الجزاء.

    القدر رحمك يا بنزيما أمام التعاون

    عاش النجم الفرنسي كريم بنزيما أمسية صعبة خلال مواجهة فريقه الاتحاد أمام التعاون، في مباراة اتسمت بالندية والتعقيد، وكان العميد خلالها في أمسّ الحاجة إلى استغلال الفرص وتوسيع الفارق التهديفي لتفادي أي سيناريو مفاجئ.

    وأضاع بنزيما عدة فرص محققة للتسجيل، بعدما وجد نفسه في مواقف سانحة داخل منطقة الجزاء، إلا أن اللمسة الأخيرة خانته أكثر من مرة، ليُبقي النتيجة معلّقة ويمنح التعاون أمل العودة في اللقاء.

    واستمر مسلسل إهدار الفرص حتى نجح الفريق المنافس في إدراك هدف التعادل، في لحظة كادت تشعل غضب جماهير الاتحاد، التي تابعت المباراة بقلق واضح.

    ولولا تقنية الفيديو VAR التي أنقذت الموقف وألغت هدف التعادل، لكان بنزيما في مرمى الانتقادات الجماهيرية، خاصة في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يُنتظر أن يقدمها قائد الهجوم في مثل هذه المباريات الصعبة.

    ولم يكن بنزيما وحده من أهدر الفرص، إذ شاركه الجناح الفرنسي موسى ديابي السيناريو نفسه، بعدما أضاع أكثر من فرصة محققة أمام المرمى، إلا أن ما خفف من حدة الانتقادات الموجهة إليه كان دوره الحاسم في صناعة هدف الاتحاد الوحيد، ليبقى تأثيره حاضرًا في النتيجة النهائية رغم الإخفاق أمام الشباك.

  • فابينيو يواصل التألق مع النمور

    واصل النجم البرازيلي فابينيو تقديم عروضه القوية مع فريق الاتحاد، ليؤكد من جديد قيمته الفنية الكبيرة ودوره المحوري في الحفاظ على توازن الفريق، بعدما كان أحد أبرز نجوم مواجهة التعاون التي نجح خلالها العميد في تأمين النتيجة بفضل أداء جماعي تميّز بالصلابة والانضباط.

    وبدأ فابينيو اللقاء في مركز لاعب الوسط المحوري، حيث ظهر بثقة عالية وحضور بدني واضح، ونجح في إفساد العديد من محاولات التعاون الهجومية، عبر قطع الكرات وقراءة اللعب بشكل مميز، ليشكّل حاجزًا دفاعيًا متقدمًا منح زملاءه مساحة أكبر للتحرك وبناء الهجمات بأريحية.

    ومع مجريات اللقاء، اضطر المدرب سيرجيو كونسيساو إلى إجراء تعديل بالتشكيل، بإخراج المدافع أحمد شراحيلي، ليعود فابينيو إلى الخط الخلفي ويشغل مركز قلب الدفاع.

    ورغم اختلاف المهام والمسؤوليات، واصل اللاعب البرازيلي تألقه، وأثبت قدرته على التأقلم سريعًا، مقدمًا أداءً قويًا اتسم بالهدوء والتمركز الجيد وحسن التعامل مع الكرات الخطرة.

    ويعكس هذا الظهور المميز لفابينيو مدى أهميته داخل المنظومة الاتحادية، كما يبعث برسالة واضحة لكل من طالب برحيله قبل انطلاق الموسم الحالي، إذ يؤكد اللاعب بأدائه الحالي أنه خيار لا غنى عنه، وأن استمراره مع الفريق كان القرار الأصح في ظل ما يقدمه من مستويات ثابتة وتأثير واضح داخل أرضية الملعب.

