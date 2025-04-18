برسالة سناب شات .. نجم الاتحاد يقلق جماهير الاتحاد ويعزز أنباء نهاية موسمه!

الأزمات تتوالى على نادي الاتحاد..

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سوء حظ كبير للغاية؛ بالتزامن مع مرحلة الحسم من الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وتعرض الاتحاد للخسارة (0-2) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبهذه النتيجة.. تجمد الاتحاد عند النقطة 65 في "الصدارة"؛ ليتقلص الفارق بينه ونادي الهلال، صاحب "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري، إلى 4 نقاط فقط.