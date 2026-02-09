"ألفاظ بذيئة في تدريبات الاتحاد".. مفاجأة بعقد سيرجيو كونسيساو وفهد سندي يكشف أسرار رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي لأول مرة

وفي هذا السياق.. كشف فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، عن ما يُمكن اعتباره "الأسرار الرسمية" في رحيل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، عن الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الكثير من الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية.

سندي اعترف في حوار مع قناة نادي الاتحاد الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، بأنه كانت هُناك خطة للنزول بأعمار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في ظل تقدّم الكثير منهم في السن، بالفعل.

وأضاف سندي: "هذه الخطة كانت جاهزة للتنفيذ، في الميركاتو الصيفي القادم؛ وليس في شتاء العام الحالي".

وأشار رئيس شركة الاتحاد إلى أن الخطة الشتوية؛ كانت تتمثّل في التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت 21 سنة للعب مع بنزيما، بالإضافة إلى مدافع محلي أو محترف للنخبة الآسيوية فقط.

وتابع: "لكن.. رحيل بنزيما غير كل شيء؛ لقد حدثت بعض الأشياء التي جعلتنا نتأكد أنه لا يريد الاستمرار مع العميد، لذلك تم الاستغناء عنه".

وأعلن فهد سندي استفادة الاتحاد "ماديًا"، من انتقال المهاجم الفرنسي إلى نادي الهلال في الشتاء الحالي؛ دون أن يذكر أي أرقام.

وأكد سندي أن رحيل كريم بنزيما؛ أجبر الاتحاد بشكلٍ مباشر على الاستغناء عن متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، إلى العملاق التركي فنربخشه.