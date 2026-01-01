وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، رسالة إشادة إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليس بسبب مستويات العميد داخل أرض الميدان، ولكن للمظهر الجديد الذي بدا عليه نجم الفريق بعد فترة التوقف.
اختلف شكله بعد التوقف .. إشادة كبيرة بكونسيساو بسبب "انخفاض وزن" نجم الاتحاد!
- Getty Images Sport
بعد كأس العرب .. الاتحاد يتألق مع كونسيساو
وشهدت الكرة السعودية، فترة توقف، على مدار مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025"، في الفترة بين 1-18 ديسمبر، حيث تقاسم الأخضر المركز الثالث مع الإمارات، بعد إلغاء مباراة البرونزية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وعاد الاتحاد من فترة التوقف، بـ3 انتصارات متتالية مع سيرجيو كونسيساو؛ حيث حقق فوزًا على ناساف الأوزبكي (1-0)، في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم فوزين على الشباب (2-0)، ونيوم (3-1)، في الجولتين الـ11 و12 من دوري روشن السعودي.
- Getty Images Sport
بيرجفاين "مختلف" بعد التوقف
وأشاد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، بمظهر الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح الاتحاد، بعد فترة التوقف؛ حيث بدا أكثر لياقة بدنية، وفقد الكثير من حجمه الزائد.
واستعرض الشنيف صورتين لبيرجفاين، قبل وبعد التوقف، من أجل إثبات الجهد البدني الذي حرص كونسيساو على فرضه للجناح الهولندي، خلال تلك الفترة، من أجل تقليل حجمه، فيما أرجح نجم الشباب السابق، بأن اللاعب فقد ما بين 3 و4 كيلوجرامات، بينما قال أحمد عطيف، إن الخسارة قد تبلغ 7 كيلوجرامات.
- AFP
ما نسبة الدهون في كريستيانو رونالدو؟
من جانبه، علّق المدرب الوطني خالد العطوي، بأن كل كيلوجرام زائد يقلل الأداء بنسبة 5%، مضيفًا أن الحجم يقلل السرعة والرشاقة والمرونة والقوة الانفجارية، لأن هذه العوامل تجعل اللاعب بحاجة لحمل زائد.
واستشهد العطوي بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بحديثه حول قلة نسبة الدهون في الجسم، ودورها في زيادة الأداء، مضيفًا أن نسبة الدهون في جسد رونالدو، لا تتجاوز "8%".
- Getty Images Sport
ماذا قدم بيرجفاين مع الاتحاد؟
ونجح بيرجفاين في قيادة الاتحاد، للفوز على نيوم بنتيجة (3-1)، في الجولة الثانية عشرة، بعدما صنع الهدف الأول الذي حمل توقيع روجر فيرنانديز، ثم عاد الهولندي ليسجل الهدف الثاني، مستغلًا تمريرة عرضية من موسى ديابي، ليضعها وسط المرمى.
وعاد بيرجفاين ليسجل في دوري روشن، بعد غياب منذ ثنائيته ضد الفتح، في الجولة الثانية، ليوقع على هدفه الرابع في المسابقة، هذا الموسم.
وفيما يلي، نستعرض أهداف بيرجفاين مع الاتحاد، منذ بداية 2025-2026..
* سجل هدفًا ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
* سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة ضد الأخدود في الجولة 1 من دوري روشن.
* سجل هدفين ضد الفتح في الجولة 2 من دوري روشن.
* سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة ضد نيوم في الجولة 12 من دوري روشن.
* سجل هدفًا ضد الوحدة الإماراتي في الجولة 1 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
* سجل هدفًا ضد الشارقة الإماراتي في الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ووقع بيرجفاين على 21 هدفًا و10 تمريرة حاسمة، في 45 مباراة رسمية، منذ قدومه إلى الاتحاد، في صيف 2024، كما لعب دورًا في تتويج العميد بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، مع المدرب لوران بلان، في موسم 2024-2025.
- Getty
موسم الاتحاد 2025-26
خاض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم موسم 2025-2026 في ظل تذبذب واضح في المستوى والنتائج، بين تعثرات مبكرة وردود فعل قوية محليًا وقاريًا، ما جعل مشواره حتى الآن مليئًا بالتقلبات.
وبدأ العميد موسمه بصدمة مبكرة، بعدما ودّع كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، إثر خسارته أمام النصر بنتيجة (2-1)، ليخسر أول فرصة للتتويج مع انطلاقة الموسم.
وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، لعب الاتحاد 11 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات، واكتفى بالتعادل في مواجهتين، مقابل 3 هزائم ثقيلة تركت أثرًا واضحًا على مساره، إذ خسر أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم تلقى خسارة جديدة أمام الهلال في الجولة السادسة، قبل أن يسقط في ديربي جدة أمام الأهلي بالجولة الثامنة.
أما على الصعيد القاري، فجاءت بداية الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة مخيبة للآمال، بعد خسارته في أول جولتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، ثم تجاوز الشارقة الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد.
لكن التعثر الآسيوي عاد مجددًا بخسارة قاسية أمام الدحيل القطري (4-2) في الجولة الخامسة، قبل أن يظهر الفريق شخصية قوية في الجولة السادسة، ويحقق انتصارًا ثمينًا خارج أرضه على ناساف كارشي الأوزبكي بهدف نظيف.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، واصل الاتحاد مشواره بنجاح، وضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا منتظرًا مع نادي الخلود، في مواجهة يطمح من خلالها إلى الاقتراب من منصة التتويج وتعويض إخفاقاته الأخرى على الساحة المحلية.