عقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للاتحاد، اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشارقة الإماراتي، والذي تحدث خلاله عن عديد الملفات الجدلية حول الفريق خلال الفترة الأخيرة.
"لاعب واحد فقط في الاتحاد استحق الطرد" .. سيرجيو كونسيساو: كل ما يُقال عن ستيفن بيرجفاين غير صحيح!
موعد مواجهة الاتحاد والشارقة
العميد من المقرر أن يستضيف الشارقة الإماراتي غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد الإنماء في جدة.
"قراراتي صادمة للبعض"
في بداية المؤتمر الصحفي، أكد كونسيساو على أهمية حضور الجماهير في لقاء الغد، لدعم الفريق، خاصةً وأن قاعة المؤتمر كانت تهتز على إثر هتافات الجماهير في صالة مجاورة، دعمًا لفريق السلة بالنادي.
وتطرق البرتغالي للحديث عن قراراته باستبعاد لاعبين مهمين قبل المباريات على غرار الحارس بريدراج رايكوفيتش، ستيفن بيرجفاين، محمدو دومبيا وغيرهم، موضحًا: "أحيانًا قراراتي تكون صادمة للبعض، لكنني اختار اللاعبين المناسبين لكل مباراة، بناءً على عملي طوال الأسبوع في الحصص التدريبية، وفي النهاية اختار الأنسب حتى وإن شارك في غير مركزه".
وأضاف: "أحيانًا لا نوفق كما حدث في المباراة الأخيرة أمام الخليج (4-4 الجولة السابعة من الدوري السعودي)، لكنني كمدرب أتحمل المسؤولية تجاه جميع القرارات، وفي الأخير تمكنا من العودة في النتيجة وخرجنا بالتعادل".
"لاعب واحد استحق الطرد"
على جانب آخر، أبدى المدير الفني للاتحاد استياءه من كثرة تعرض لاعبيه للكروت الحمراء في الموسم الجاري بمختلف البطولات.
الاتحاد تلقى أربع بطاقات حمراء في الموسم الجاري 2025-2026، حيث طُرد أحمد الجليدان في كأس خادم الحرمين الشريفين، فابينيو في دوري روشن، والثنائي دانيلو بيريرا ومهند الشنقيطي في دوري أبطال آسيا للنخبة.
في هذا الشأن، قال كونسيساو معترضًا: "للأسف ما يحدث لا أستطيع منعه، من استحق الطرد بالفعل هو الجليدان فقط (خلال مواجهة النصر في دور الـ16 من كأس الملك)، أما البقية لا يستحقون ذلك، الدوري السعودي يتطور، وعليه يجب تطوير التحكيم".
سبب استبعاد بيرجفاين
في الفترة الأخيرة، ظهر الجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين بوزن زائد، ما أرجع إليه البعض قرار كونسيساو باستبعاده من آخر ثلاث مباريات للاتحاد، لكن البرتغالي نفى ذلك..
"بيرجفاين لاعب رائع، ومهم بالنسبة لنا، لا أنسى ما فعله مع الاتحاد الموسم الماضي، وما يتردد في الإعلام عن استبعادي له بسبب زيادة وزنه غير صحيح".
كونسيساو واصل: "استبعاد بيرجفاين كان فقط لأسباب فنية، من الممكن أن يشارك غدًا أمام الشارقة إن كان جاهزًا".
مشوار الاتحاد في النخبة الآسيوية 2025-2026
بعدما حقق الموسم الماضي لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، يمر العميد الموسم الجاري بمرحلة تذبذب واضحة، أسفرت عن إقالة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، والتعاقد مع سيرجيو كونسيساو.
هذا التذبذب نتج عنه خسارة أول مباراتين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 أمام الوحدة الإماراتي (2-1)، ثم أمام شباب الأهلي الإماراتي (1-0).
لكن تحت قيادة كونسيساو حقق النمور الفوز في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري أمام الشرطة العراقي برباعية مقابل هدف وحيد.
ويحتل الفريق الجداوي حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الغرب من البطولة القارية برصيد ثلاث نقاط فقط.
مشوار الشارقة في النخبة الآسيوية 2025-2026
أما الفريق الإماراتي، فأفضل حالًا من الاتحاد، حيث حصد أربع نقاط من الثلاث جولات الأولى بالبطولة القارية، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.
بدأ الشارقة مشواره بالفوز أمام الغرافة القطري برباعية مقابل ثلاثة أهداف، قبل أن يتعادل أمام السد القطري بهدف لكل منهما في الجولة الثانية، وأخيرًا تلقى الهزيمة أمام تراكتور الإيراني بخماسية نظيفة.
تاريخ مواجهات الاتحاد والشارقة
لم يسبق للفريقين أن تقابلا من قبل في أي مباراة رسمية، لكن التقى الشارقة بالفرق السعودية في عشر مواجهات من قبل، حقق الفوز في ثلاث منها، وتعادل مرتين، فيما تلقى الهزيمة خمس مرات.
الموجهات كانت أمام التعاون، الهلال والشباب، وقد انتصر الفريق الإماراتي مرتين أمام سكري القصيم، مقابل مرة وحيدة أمام الزعيم.
أما الفريق السعودي فقد خاض 21 مباراة أمام الفرق الإماراتية؛ الوحدة (7)، العين (6)، بني ياس والجزيرة والنصر (مرتين)، الشعب وشباب الأهلي (مرة وحيدة).
خلال تلك المواجهات، حقق النمور الفوز ست مرات، فيما تعادل ثماني مرات، وتلقى الهزيمة سبع مرات.
الفوز الأكبر كان أمام الوحدة بواقع ثلاث مرات، فيما كانت الهزائم الأكثر أمام فريقي الوحدة والعين بواقع مرتين أمام كل منهما.
وماذا بعد بالنسبة للاتحاد والشارقة؟
بعد مواجهتهما في الغد، يلتقي الاتحاد في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية بالدحيل في قطر (24 نوفمبر)، ثم ناساف كارشي الأوزبكي (23 ديسمبر)، فالغرافة القطري (10 فبراير 2026)، وختام مرحلة الدوري بملاقاة السد القطري (17 فبراير 2026).
أما الشارقة فيحل ضيفًا في الجولة الخامسة على الأهلي السعودي (24 نوفمبر)، ثم يستضيف الهلال السعودي (22 ديسمبر)، فمواجهة الدحيل القطري (9 فبراير 2026)، وختام مرحلة الدوري بمواجهة ناساف كارشي الأوزبكي (16 فبراير 2026).