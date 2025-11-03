"لاعب واحد فقط في الاتحاد استحق الطرد" .. سيرجيو كونسيساو: كل ما يُقال عن ستيفن بيرجفاين غير صحيح!

في بداية المؤتمر الصحفي، أكد كونسيساو على أهمية حضور الجماهير في لقاء الغد، لدعم الفريق، خاصةً وأن قاعة المؤتمر كانت تهتز على إثر هتافات الجماهير في صالة مجاورة، دعمًا لفريق السلة بالنادي.

وتطرق البرتغالي للحديث عن قراراته باستبعاد لاعبين مهمين قبل المباريات على غرار الحارس بريدراج رايكوفيتش، ستيفن بيرجفاين، محمدو دومبيا وغيرهم، موضحًا: "أحيانًا قراراتي تكون صادمة للبعض، لكنني اختار اللاعبين المناسبين لكل مباراة، بناءً على عملي طوال الأسبوع في الحصص التدريبية، وفي النهاية اختار الأنسب حتى وإن شارك في غير مركزه".

وأضاف: "أحيانًا لا نوفق كما حدث في المباراة الأخيرة أمام الخليج (4-4 الجولة السابعة من الدوري السعودي)، لكنني كمدرب أتحمل المسؤولية تجاه جميع القرارات، وفي الأخير تمكنا من العودة في النتيجة وخرجنا بالتعادل".