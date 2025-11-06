ضربة قوية .. الاتحاد يعلن إصابة نجمه بـ"الكسر" ومدة غيابه طويلة

في الوقت الذي بدأ فيه نادي الاتحاد يعود بقوة، مع مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ ها هو الفريق الأول لكرة القدم يتلقى ضربة قوية، بإصابة أحد نجومه.

الاتحاد يستعد لديربي جدة الكبير ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2025-2026.