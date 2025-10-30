بلانيس يُواصل اصطياد المواهب .. الاتحاد يُنافس ريال مدريد وبرشلونة على موهبة إسبانيا

منذ انطلاق ثورة الانتقالات صيف 2023 في دوري روشن السعودي، حرصت أندية صندوق الاستثمار في ضم نجوم الصف الأول في أوروبا، وكان نصيب الاتحاد الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي، وقد حاول مع آخرين على رأسهم محمد صلاح لكن دون أن ينجح.

وفيما واصلت أندية الهلال والنصر والأهلي الاعتماد على النجوم، اختلفت استراتيجية الاتحاد نسبيًا مع وصول رامون بلانيس لتولي منصب المدير الرياضي في يناير 2024، حيث بات التركيز أكبر على اللاعبين الشباب، وقد رفض النادي هذا الموسم التخلي عن أي من أجانبه ولم يضم أي لاعب أجنبي فوق السن، مفضلًا الحفاظ على قائمة أجانبه من الموسم الماضي.

الاتحاد عمل جيدًا في سوق اللاعبين الشباب، حيث ضم العديد منهم منذ وصول بلانيس، وقد أعار بعضهم لأندية أخرى أبرزها جدة في الموسم الماضي، وهذا الموسم ضم النادي الثنائي روجر فيرنانديز ومحمد دومبيا وسجلهم في قائمة المواليد، وقد أعار أوناي هيرنانديز إلى الشباب، ويمتلك الفريق 4 أجانب تحت السن متاحين له في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يختار 2 منهم فقط في البطولة الأخيرة حيث تسمح اللوائح بـ10 أجانب فقط.