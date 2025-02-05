"هذا موقف اللاعب!" .. الاتحاد يكشف حقيقة التعاقد مع فرينكي دي يونج من برشلونة

حسم رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، الجدل بشأن التعاقد مع فرينكي دي يونج، متوسط ميدان العملاق الإسباني برشلونة.

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وترددت أنباء قوية في اليومين الماضيين، عن تفاوض الاتحاد مع برشلونة ودي يونج؛ لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم "2025".

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وما عزز من هذه الأنباء، تصريحات بلانيس نفسه؛ الذي اعترف باهتمام العميد الاتحادي، بالتعاقد مع أكثر من اسم من الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

وسبق للمدير الرياضي الإسباني أن عمل في برشلونة، وجلب مجموعة من المواهب إلى النادي؛ على رأسهم الثنائي بيدري رودريجيز ورونالد أراوخو.