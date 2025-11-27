"البيئة الإسلامية وراء تألق أجنبي الاتحاد" .. رامون بلانيس يكشف سر اختيار سيرجيو كونسيساو ويعترف: لم نتحسن!

تحدث الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، عن مجموعة من الملفات المهمة للغاية؛ التي تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم.

ويُعاني الفريق الاتحادي الذي سيطر على البطولات المحلية "دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين"، الموسم الماضي 2024-2025، من تراجع كبير في الأداء والنتائج، خلال العام الرياضي الحالي.

هذا التراجع دفع الاتحاد لـ"إقالة" المدير الفني الفرنسي لوران بلان، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ إلا أن النتائج لم تتحسن - حتى الآن على الأقل -.