Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

"البيئة الإسلامية وراء تألق أجنبي الاتحاد" .. رامون بلانيس يكشف سر اختيار سيرجيو كونسيساو ويعترف: لم نتحسن!

ماذا قال المدير الرياضي لنادي الاتحاد؟!..

تحدث الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، عن مجموعة من الملفات المهمة للغاية؛ التي تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم.

ويُعاني الفريق الاتحادي الذي سيطر على البطولات المحلية "دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين"، الموسم الماضي 2024-2025، من تراجع كبير في الأداء والنتائج، خلال العام الرياضي الحالي.

هذا التراجع دفع الاتحاد لـ"إقالة" المدير الفني الفرنسي لوران بلان، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ إلا أن النتائج لم تتحسن - حتى الآن على الأقل -.

  • Venezia v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    لماذا اختار الاتحاد التعاقد مع سيرجيو كونسيساو تحديدًا؟

    وفي هذا السياق.. أكد الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، أن قرار إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان من القيادة الفنية للفريق الأول؛ لم يكن عشوائيًا كما يعتقد البعض، بل مُخطط له بعناية شديدة.

    بلانيس أشار في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن الإدارة الرياضية وجدت تراجعًا في الحماس وحدة المنافسة، داخل صفوف فريق الاتحاد الأول؛ وذلك في بدايات الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وأضاف: "من الصعب أن تُحافظ على القمة، بعد أن تكون بطلًا؛ لذلك.. وجد الاتحاد مُعاناة كبيرة، في بدايات العام الرياضي الحالي".

    وشدد المدير الرياضي على أن إدارة الاتحاد؛ رأت ضرورة التعاقد مع مدرب يستطيع بث الحماس مرة أخرى للفريق، مع غرس روح المنافسة في اللاعبين من جديد.

    وتابع رامون بلانيس: "وجدنا في البرتغالي سيرجيو كونسيساو، كل المواصفات التي نريدها في المدير الفني الجديد؛ لذا تم التعاقد معه".

    • إعلان
  • Genoa v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    فرصة ذهبية أمام سيرجيو كونسيساو في نادي الاتحاد!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، اعترف بأن الأمور لم تتحسن كثيرًا بعد التعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ خلفًا للمدرب الفرنسي لوران بلان.

    وأرجع بلانيس ذلك إلى عدم إشراف كونسيساو على الفريق، في فترة التحضير؛ قائلًا: "سيكون أمام المدير الفني البرتغالي فرصة ذهبية، خلال فترة توقف المسابقات".

    المسابقات في المملكة العربية السعودية ستتوقف خلال مشاركة المنتخب الوطني، في بطولة كأس العرب 2025؛ والتي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، من 1 إلى 18 ديسمبر.

    وعن ذلك يضيف بلانيس: "فترة التوقف القادمة سوف تساعدنا كثيرًا لتحسين وضع الفريق؛ لأنه سيكون هُناك المزيد من الوقت للمدرب، من أجل العمل مع المجموعة بشكلٍ أكبر ومعالجة الأخطاء".

  • سبب تألُق محمدو دومبيا السريع مع الاتحاد عكس الأجانب الجدد!

    وانتقل المدير الرياضي الإسباني لنادي الاتحاد رامون بلانيس بحديثه، إلى الصفقات الأجنبية التي تم التعاقد معها، في الميركاتو الصيفي الماضي "2025".

    وتعاقد العميد الاتحادي مع 3 صفقات أجنبية في الميركاتو الصيفي، جميعهم "مواليد" تحت السن؛ وهم: "المدافع الصربي كارلو سيميتش، متوسط الميدان المالي محمدو دومبيا والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز".

    وأوضح بلانيس أن التعاقد مع أجانب "مواليد" فقط؛ جاء بسبب أن اللوائح والأنظمة في السعودية لم تسمح للاتحاد بغير ذلك، في ظل اكتمال الـ8 محترفين.

    ورغم ذلك.. اعتبر أن التعاقد مع الثلاثي "المواليد" - سالف الذكر -، كان قرارًا موفقًا للغاية؛ حيث يتمتع سيميتش ودومبيا وفيرنانديز، بإمكانات فنية كبيرة.

    وكشف رامون بلانيس عن أن تألق دومبيا السريع مع الاتحاد؛ سببه أنه يأتي من بيئة إسلامية - ديانته -، وهو ما جعله لا يشعر بالغربة في المملكة العربية السعودية ويتأقلم فورًا.

    وطمأن بلانيس الجماهير الاتحادية، بأن سيميتش وفيرنانديز يحتاجان للوقت فقط؛ وذلك حتى يظهرا أفضل مستوياتهما الكروية.

  • ittihad kooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد