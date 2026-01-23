FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد فرهود

متهم بالاعتداء الجنسي.. الاتحاد يتحرك لضم صفقة إسبانية مفاجئة و"إذن المحكمة ضروري"

هل تتم الصفقة؟!..

بشكلٍ مفاجئ.. تحرك مجلس إدارة نادي الاتحاد؛ للتعاقد مع صفقة هجومية إسبانية، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فيما تبقى من الميركاتو الشتوي الحالي؛ وذلك بعد التراجع الكبير في النتائج، خلال الفترة الأخيرة.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELCHEAFP

    الاتحاد يتحرك لضم صفقة إسبانية مفاجئة

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ماركا" تقديم نادي الاتحاد، عرضًا إلى المهاجم الإسباني رافا مير؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    مير البالغ من العمر 28 سنة، يلعب في صفوف نادي إلتشي الإسباني منذ صيف 2025؛ قادمًا من الفريق الأندلسي العملاق إشبيلية، على سبيل الإعارة.

    ومن ناحيته.. أكد صحفي "إل شيرينجيتو" أليكس سيلفستري، الخبر الذي يُفيد برغبة الاتحاد، في التعاقد مع المهاجم الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

    سيلفستري أوضح أن العرض الاتحادي مغرٍ؛ مشددًا على أن رافا مير لم يحسم قراره حتى الآن، على الرغم من أنه يميل للبقاء في صفوف إلتشي.

  • Elche CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    وكيل رافا مير يرد على انتقال اللاعب إلى الاتحاد

    وبعد تزايد الأخبار عن رغبة نادي الاتحاد، في التعاقد مع رافا مير؛ خرج وكيل أعمال المهاجم الإسباني لكشف الحقائق، أمام الجميع.

    خوان فران مورينو، وكيل أعمال مير، اعترف بوجود اهتمام من نادي الاتحاد؛ للتعاقد مع المهاجم الإسباني، الذي يبلغ من العمر 28 سنة.

    لكن.. مورينو أشار في تصريحات مع موقع "winwin"، إلى أن الاتحاد لم يقدّم أي عرض رسمي - حتى الآن -؛ بل كان التواصل مجرد "استفسار"، لمعرفة إمكانية التعاقد مع مير.

    وأعلن وكيل أعمال مير، ترحيب اللاعب الذي ينشط في صفوف إلتشي حاليًا، بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين؛ قائلًا: "لقد أخبرني أنه سيلعب يومًا ما هُناك؛ لكن ليس الآن".

    وشدد مورينو على أن انتقال المهاجم الإسباني، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أمرًا معقدًا وليس سهلًا في الوقت الحالي، في إشارة إلى القضية التي تلاحق اللاعب ربما.

  • Valencia CF v Rayo Vallecano - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    رافا مير.. متهم بـ"الاعتداء الجنسي" وإذن المحكمة ضروري

    المهاجم الإسباني رافا مير يُعاني منذ عام ونصف تقريبًا، مع قضية خطيرة للغاية؛ تتعلق بـ"الاعتداء الجنسي"، واستخدام العنف.

    هذه القضية ظهرت على الساحة في سبتمبر 2024؛ قبل أن يتم توجيه اتهامات رسمية بشأنها، في أكتوبر من عام 2025.

    ويُحاكم مير في هذه القضية بـ"إطلاق سراح مشروط"؛ أي أنه ليس سجينًا، لكن مع سحب "جواز سفره" ومنعه من مغادرة إسبانيا.

    أيضًا.. يضطر المهاجم الإسباني للذهاب إلى المحكمة، كل أسبوعين تقريبًا لإثبات وجوده؛ إلى جانب الإدلاء بأقواله "حضوريًا أو عن بعد"، في الجلسات المتعلقة بالقضية.

    ولذلك.. إذا أراد نادي الاتحاد التعاقد معه حقًا، أثناء فترة سريان القضية؛ سيكون لزامًا على رافا مير، أن يقوم بالآتي:

    * أولًا: الحصول على إذن المحكمة؛ لرفع الحظر عن سفره خارج إسبانيا.

    * ثانيًا: تقديم ضمانات قوية؛ بشأن حضوره إلى جلسات المحاكمة.

    ومن هُنا.. تبدو الصفقة معقدة بالفعل في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ خاصة مع ضيق الوقت، لتحقيق كل هذه الشروط.

  • Elche CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مسيرة رافا مير مع عالم الساحرة المستديرة

    مثّل رافا مير اثنين من أبرز "الفئات السنية" في بلاده إسبانيا، خلال بداياته الكروية؛ وهما: برشلونة وفالنسيا.

    أما على المستوى الاحترافي؛ لعب مير مع فالنسيا وهويسكا ولاس بالماس وإشبيلية وإلتشي في إسبانيا، إلى جانب كل من وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست في إنجلترا.

    ومع إلتشي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لعب رافا مير 20 مباراة في مسابقتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، مسجلًا خلالها 6 أهداف.

    وعلى المستوى الدولي.. لعب مير مع المنتخب الإسباني في "أولمبياد 2020"، والتي تحصل فيها على الميدالية الفضية؛ حيث سجل 3 أهداف، جميعهم كانوا ضد كوتِ ديفوار في ربع النهائي.

