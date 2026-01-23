متهم بالاعتداء الجنسي.. الاتحاد يتحرك لضم صفقة إسبانية مفاجئة و"إذن المحكمة ضروري"

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ماركا" تقديم نادي الاتحاد، عرضًا إلى المهاجم الإسباني رافا مير؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

مير البالغ من العمر 28 سنة، يلعب في صفوف نادي إلتشي الإسباني منذ صيف 2025؛ قادمًا من الفريق الأندلسي العملاق إشبيلية، على سبيل الإعارة.

ومن ناحيته.. أكد صحفي "إل شيرينجيتو" أليكس سيلفستري، الخبر الذي يُفيد برغبة الاتحاد، في التعاقد مع المهاجم الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

سيلفستري أوضح أن العرض الاتحادي مغرٍ؛ مشددًا على أن رافا مير لم يحسم قراره حتى الآن، على الرغم من أنه يميل للبقاء في صفوف إلتشي.