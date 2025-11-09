في السابق اعتدنا من الاتحاديين على توجيه اللوم لرامون بلانيس؛ المدير الرياضي لنادي الاتحاد، أو رئيس النادي فهد سندي، المدير الفني "سيرجيو كونسيساو حاليًا" أو ما شابه من مسؤولين، لكن هذه المرة وبعد خسارة الديربي أمام الأهلي، وجه الإعلامي محمد البكيري انتقاداته إلى ثنائي جديد، لم تكن الأنظار عليه نهائيًا.
"حولوا النادي لتكية وشللية" .. مطلب بطرد ثنائي غير متوقع من الاتحاد بعد خسارة ديربي الأهلي وتدهورات الموسم الجاري
سقوط جديد للاتحاد في دوري روشن
العميد يعاني الأمرين في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي بعدما كان قد توج باللقب الموسم الماضي 2024-2025، بجانب تحقيقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ما أسفر عن تعاقب المديرين الفنيين الفرنسي لوران بلان والبرتغالي سيرجيو كونسيساو على قيادته.
آخر السقوط كان بالأمس أمام الأهلي في ديربي جدة ضمن الجولة الثامنة، حيث تلقى النمور الهزيمة بهدف نظيف، سجله الجناح الجزائري رياض محرز، بعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني.
البكيري يهاجم حمزة إدريس وحسن خليفة
عطفًا على النتائج المتردية في الموسم الجاري، قرر الإعلامي الرياضي الاتحادي توجيه هجومه نحو حمزة إدريس؛ مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم، وحسن خليفة؛ المدرب المساعد والمدير الفني المؤقت الذي يلجأ له الاتحاد بعد إقالة غالبية المديرين الفنيين الأجانب.
ويرى البكيري أن هذا الثنائي لم يقدم أي شيء للنادي الجداوي في مختلف المناصب التي تولوها، بل واتهمهما بنشر "المحسوبية" داخل النادي، لكن أكد تقديره لما قدموه خلال فترة لعبهما.
وكتب الإعلامي الرياضي الاتحادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كامل التقدير والاحترام لتاريخ النجمين حمزة إدريس وحسن خليفة، على ما قدموه لنادي الاتحاد داخل وخارج الملعب طوال السنوات الماضية.
"لكن .. حان وقت منحهم خطاب (تقاعد) من (تكية) التمكين الاحتكاري لمناصبهم الإدارية والفنية وكأنها أملاك خاصة لهما دون أي أدوار تحدث التطوير أو التأثير سوى في مرتباتهم العالية وانتشار الشللية والمجاملات داخل جسد الفريق الكروي، خاصة مع اللاعبين المحليين".
البكيري يعدد مساوئ حمزة إدريس وحسن خليفة
في الإطار نفسه، حدد محمد البكيري سبب اختياره لهذا الثنائي للهجوم عليه في هذا التوقيت، حيث أضاف: "حمزة إدريس مثلًا تسيد وتسلط في القطاعات السنية لسنوات، دون أن يقطف القطاع أي ثمرة من المواهب، سوى تصدير ابنه ريان – الله يحفظه – للابتعاث ثم الاحتراف في إحدى الأندية الخارجية، هل هذا ما كان ينتظره النادي منه؟، ثم إن (حمزة قووول) قادته ذات المحسوبيات للوصول إلى منصب مدير الكرة للفريق الأول بمقابل مالي مجزي (أكثر من 100 ريال) شهريًا".
وتابع: "هل شاهد أحدكم دورًا بارزًا أو تأثير منذ حل في هذا الموقع؟ إذًا عليه أن يرحل، هناك من يستحق أخذ فرصته مكانه".
بالانتقال للحديث عن حسن خليفة، أوضح محمد البكيري: "أما الحارس السابق، قدم طوال سنوات المساعد (المنقذ) حد الاستهلاك، وكأن النادي لم ينجب غيره من الكفاءات التدريبية طوال عشرين سنة تواجد فيها مساعدًا!، فعليه أن يرحل، هناك من يستحقون مكانه".
البكيري اختتم: "الخلاصة إعادة تدوير المستهلكين، الأنانيين، المجاملين، تأكيد على تفشي المحسوبية في عميد الأندية".
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين و3 هزائم.
الهزائم في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس، وأمام الأهلي في ديربي الجولة الثامنة.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.
- Getty Images Sport
وماذا بعد بالنسبة للاتحاد؟
كتيبة سيرجيو كونسيساو تحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، برصيد 11 نقطة فقط، متأخرة بفارق 13 نقطة عن النصر؛ صاحب الصدارة.
وحصد النمور نقاطهم من الفوز في ثلاث مباريات وخسروا مثلهم، فيما تعادلوا في مباراتين.
ويلتقي الاتحاد بالرياض في المباراة المقبلة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، والمحدد لها 21 من نوفمبر الجاري.
فيما يحل بعد ذلك ضيفًا على الدحيل القطري في 24 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء صعب وحاسم.
واستمرارًا مع المباريات الحاسمة، يخوض الاتحاد في 29 من الشهر الجاري مواجهة الشباب، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.