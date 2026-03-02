Goal.com
مباشر
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
زهيرة عادل

مقترح خاص من الاتحاد .. الأندية السعودية تتدخل لإنقاذ دوري أبطال آسيا بعد الصراع الأمريكي - الإيراني

عقب التأجيلات الاضطرارية الأخيرة..

عقد الرباعي السعودي الكبير الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، يوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة التطورات الأخيرة بعد تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري الأبطال 2، على إثر الصراع السياسي الدائر في الشرق الأوسط.

وقد أسفر هذا الاجتماع عن مقترح سيتم عرضه على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في محاولة لاستكمال البطولتين القارتين رغم الظروف القهرية.

  • ما القصة؟

    مطلع الأسبوع الجاري، شنت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل هجومًا بالصواريخ على عدة مدن إيرانية، أسفر عن مقتل المئات، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي وبعض أفراد أسرته.

    من جانبها، ردت إيران على تلك الهجمات الأمريكية الإسرائيلية بقصف القواعد العسكرية الأمريكية في عدة دول خليجية، ما انعكس على سير الجانب الرياضي في تلك البلدان شأنه شأن الحياة بشكل عام.

    على خلفية تلك الأحداث، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول أمس الأحد، تأجيل مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بمنطقة الغرب، وكذلك ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، لموعد يحدد لاحقًا وفقًا لتطورات الأحداث.

    وبتخصيص الحديث عن الأندية السعودية، فقد تأهل الثلاثي الأهلي، الهلال والاتحاد لدور الـ16 من النخبة الآسيوية، فيما عبر النصر لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

    • إعلان
  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كواليس الاجتماع السعودي

    أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الرباعي السعودي المشارك في البطولات الآسيوية؛ الهلال، الأهلي، الاتحاد والنصر، عقد اجتماعًا تنسيقيًا عبر الاتصال المرئي، يوم الإثنين، في حضور إدارات المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، قدموا خلاله أربعة مقترحات، لاستئناف منافسات دوري الأبطال.

    وأشارت "الرياضية" إلى أن تلك الأندية اقترحت إجراء المباريات نهاية مارس الجاري أو خلال أول أسبوعين من أبريل المقبل.

    أما عن النظام، فاقترح الجانب السعودي استضافة مباريات دور الـ16 بالنخبة ودور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 على أراضيه، مع الاكتفاء بمباراة الإياب فقط دون لعب الذهاب الذي تم تأجيله، في ظل ضيق الروزنامة محليًا وقاريًا.

  • مقترح خاص من الاتحاد

    من جانبهم، قدم ممثلو نادي الاتحاد مقترحهم الخاص، والذي طلبوا به لعب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بنظام التجمع لأندية غرب آسيا من مباراة واحدة فقط في جدة بدلًا من الذهاب والإياب، على اعتبار أنها المدينة التي ستستضيف الأدوار النهائية من البطولة القارية بنظام التجمع.

    في الإطار نفسه، وبحسب صحيفة "الرياضية" أيضًا، اقترح الاتحاديون كذلك أن تقام مباريات دور الـ16 قبل ثلاثة أو أربعة أيام من التجمع الفعلي في جدة، مبررين ذلك بأن الفريق الفائز من كل مباراة يتأهل مباشرةً إلى النهائيات، فيما يودع الخاسر البطولة.

  • ما هي مباريات دور الـ16 المؤجلة بالنخبة الآسيوية؟

    شباب الأهلي الإماراتي ضد تراكتور الإيراني

    الدحيل القطري ضد الأهلي السعودي

    الوحدة الإماراتي ضد الاتحاد السعودي

    السد القطري ضد الهلال السعودي

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما هي مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 المؤجلة؟

    الأهلي القطري ضد الحسين الأردني

    الوصل الإماراتي ضد النصر السعودي

0