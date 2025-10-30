"سيقضي على مسيرته إذا واصل هذه السلوكيات"! .. تحذيرات قوية بسبب صور لنجم الاتحاد في صحراء السعودية

النجم الصربي جان كارلو سيميتش البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2025؛ قادمًا من العملاق البلجيكي أندرلخت.

انتقال سيميتش إلى الاتحاد؛ جاء بعد رحلة كروية بدأها في صفوف الفئات السنية لنادي شتوتجارت الألماني، ثم مع العملاق الإيطالي ميلان.

ومثّل المدافع الصربي الفئات السنية لنادي ميلان؛ كما لعب 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم، مسجلًا خلالهم هدفًا وحيدًا.

ورحل سيميتش من ميلان إلى أندرلخت، في صيف عام 2024؛ حيث خاض 53 مباراة مع الفريق البلجيكي الأول لكرة القدم، قبل الانضمام إلى العميد الاتحادي.

ومع الاتحاد.. خاض كارلو سيميتش 5 مباريات رسمية؛ دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف، حتى الآن.

ويبدو أن سيميتش لا يحظى بإعجاب كبير من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد؛ الذي قام باستبعاده من قائمة كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي النصر، رغم أنه كان من الممكن أن يشارك قانونيًا.

هذا الكلاسيكو الذي فاز فيه الاتحاد (2-1) ضد النصر، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.