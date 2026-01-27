تطورات مثيرة.. صراع ثلاثي لشراء الاتحاد و"مفاجأة عن أنمار الحائلي وأحمد كعكي"

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن تحركات؛ قد تنقذ نادي الاتحاد من الأزمات الاقتصادية، التي يُعاني منها مؤخرًا.

البكيري أعلن تنافس 3 شركات كبرى؛ لشراء العميد الاتحادي في الفترة القادمة، ضمن خطة الخصخصة الكاملة.

وحاليًا.. الاتحاد مثل الهلال والنصر والأهلي؛ مملوكًا لصندوق الاستثمارات السعودي بنسبة 75%، بينما الـ25% الأخرى تابعة لوزارة الرياضة السعودية.

ذلك الأمر يجعل الاتحاد، كالثلاثي السعودي الكبير الآخر؛ لديه ميزانية محددة من صندوق الاستثمارات ولجنة الاستقطابات، من الممكن أن تنتهي في أي وقت.

وبالفعل.. يُقال إن الميزانية المخصصة للاتحاد، انتهت أساسًا في فترات الميركاتو الماضية؛ وهو ما يجعله غير قادر على جلب صفقات جديدة، في الشتاء الحالي.