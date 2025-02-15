آفة الهلال تظهر بقميص الاتحاد أمام الوحدة .. احذر يا العميد فالفوز قبل الكلاسيكو "خادع"!

الاتحاد يكتسح الوحدة، ويضمن صدارة الدوري قبل وبعد كلاسيكو الهلال..

الهلال يقدم الهدايا، والاتحاد يقبلها، وها هو العميد يضمن صدارته، على الأقل حتى مباراة الكلاسيكو، بعد فوزه على مضيفه الوحدة بنتيجة (4-1)، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن حساب الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

في مباراة شهدت إصابة مدافع الاتحاد عبد الإله العمري وطرد مدرب الوحدة كارينيو، تمكن العميد من إحراز ثلاثيته عن طريق مهند الشنقيطي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجفاين، حسام عوار، في الدقائق 35 و45 و60 و90+5، فيما وقع فرسان مكة على الهدف الوحيد عن طريق جواد الياميق في الدقيقة 42.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 52 نقطة، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف، قبل كلاسيكو السبت المُقبل، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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