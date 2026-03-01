وكيل الشنقيطي يرد: حقيقة تورط الهلال وشكوى الاتحاد حول أزمة "الفترة المحمية"!

وفجرت صحيفة "عكاظ" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أفادت بأن إدارة الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق، يعمل إداريًا في أحد أندية العاصمة، بسبب تفاوضه مع لاعبي العميد بطريقة غير نظامية، سواءً عبر غرفة الملابس أو الرسائل النصية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

اللاعبون المذكورون في ملف التفاوض، لم يدخلوا الفترة الحرة في عقدهم مع الاتحاد، فيما يتضمن الاتهام محاولات الشخص محل الاتهام، لتحريض اللاعبين من أجل الضغط على النادي.

وفي هذا السياق، كشف موقع 365Scores، عن تحرك إدارة الاتحاد قانونيًا، باتهام لاعب دولي سابق يعمل في منصب إداري داخل الهلال، بالتواصل مع ثنائي العميد، عبد الرحمن العبود ومهند الشنقيطي، للتفاوض معهم بشكل غير نظامي، رغم عدم دخولهما الفترة الحرة في عقديهما.

وتضمنت الشكوى وجود اطلاع غير قانوني على عقد العبود بشكل مباشر، في مخالفة صريحة للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين، لتتمسك إدارة الاتحاد بكامل حقوقها القانونية، مع المطالبة بفتح تحقيق رسمي.

وأضاف التقرير أن أحد لاعبي الاتحاد، أرسل إثباتًا لإدارة ناديه، يفيد بتواصل إداري من الهلال معه للتفاوض خلال فترة سريان عقده، بما يتضمن تسجيلات صوتية ومراسلات رسمية، ضمن إرفاقها ضمن الشكوى المرفوعة.