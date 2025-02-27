"مثل التوأم وهذا كان وعد نجم الاتحاد!" .. والد عبدالحق نوري يكشف كواليس زيارته إلى السعودية

لفتة إنسانية رائعة من نجم الاتحاد..

كشف محمد، والد النجم السابق عبدالحق نوري، عن كواليس "اللفتة الإنسانية" من ستيفن بيرجفاين، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، معه.

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بيرجفاين يرتبط بعلاقة قوية مع عائلة نوري؛ حيث تزامل مع النجم السابق، في صفوف الفئات السنية لنادي أياكس أمستردام.

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نوري الذي تعود أصوله للمغرب مع امتلاكه الجنسية الهولندية، كان أحد أبرز النجوم الواعدين؛ إلا أنه ترك كرة القدم مبكرًا، بعد تعرضه لنوبة قلبية في عام 2017، أدت إلى تلف خطير ودائم في الدماغ.