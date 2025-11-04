وسط هجومه على إنزاجي .. سامي الجابر يُكيل المديح لكونسيساو ويتغزل بتصديه لكريم بنزيما

أثار سامي الجابر جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة بسبب هجومه وانتقاده الدائم للإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال.

إنزاجي يُحقق نتائج ممتازة مع الهلال هذا الموسم، لكن ذلك لم يشفع له لدى أسطورة كرة القدم السعودية، والذي وصف ما يحدث في الفريق بالفوضى الفنية.

الجابر كان قد علّق بشكل ساخر على كثرة التبديلات الدفاعية في مواجهة الشباب، في سابع جولات دوري روشن، قائلًا إنه كان ينتظر مشاركة المرحوم عبد الله الشريدة في اللقاء.

ورغم أن انتقادات سامي الجابر جاءت من منطلق الاعتراض على "النظام الإيطالي"، والاعتماد على سياسة الدفاع والمرتدًات الهجومية، إلا أنها أيضًا عرضت أسطورة الهلال، لانتقادات عنيفة، وسط تشكيك بأن هجوم الجابر يحمل أبعادًا أخرى خارج حدود الملعب.