هل ينجح الاتحاد في تفادي هذا السيناريو الصعب؟

لن ينسى جمهور الاتحاد أبدًا ما حدث في موسم 2021-22، حينما كان العميد على بُعد خطوات قليلة من تحقيق لقب دوري روشن السعودي، قبل أن ينقض عليه الهلال ويحققه في الأمتار الأخيرة، في سيناريو كان أشبه بالكابوس الذي تحقق!

الاتحاد كان يتصدر الترتيب قبل نهاية الدوري بـ5 جولات فقط، ولكنه لم يحقق في تلك الجولات إلا انتصار واحد فقط، وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما، ليستغل الهلال هذا الأمر ويتوج باللقب.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهذا الموسم تبقى على انتهاء دوري روشن 4 جولات، والفارق بين الاتحاد والهلال 6 نقاط فقط، ولذلك يراود العميد وجمهوره هذا الكابوس مجددًا فهل سيتمكن من تفاديه هذه المرة؟

كما ينتظر الاتحاد مواجهة من العيار الثقيل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد القادسية، فالجميع يعلم جيدًا أن الطريق ليس مُمهدًا أمام النمور لتحقيق اللقب.