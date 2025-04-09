استعادة هذا النجم! .. الاتحاد يجهز مفاجأة للنصر في الكلاسيكو

كلاسيكو سيكون حاسمًا في صراع اللقب..

سيكون كلاسيكو المملكة الكبير ضد النصر، يوم 7 مايو القادم؛ حاسمًا بشكلٍ كبير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نحو لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 7 مايو 2025، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وحاليًا.. يتصدر العميد الاتحادي جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 62 نقطة من 26 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن النصر، صاحب المركز الثالث.