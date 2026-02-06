Goal.com
Sergio Conceicao Al IttihadSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

"بعض الأمور مكتوبة مسبقًا"!.. تلميحات خطيرة من نجم الاتحاد بعد فوز النصر وسط غضب كونسيساو وفابينيو

ماذا قال الاتحاديون بعد الكلاسيكو السعودي الكبير؟!..

فتح سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو تافاريس والبرتغالي دانيلو بيريرا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، النار على التحكيم؛ بعد الخسارة أمام عملاق الرياض النصر.

الاتحاد خسر (0-2) ضد النصر، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وشهدت المباراة  جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بقيادة السلوفيني سلافكو فينسيتش؛ وذلك بتجاهل مطالبة العميد بالحصول على "ركلتي جزاء"، واحتساب أخرى للنصر.

  • قرار "الثانيتين" يشعل غضب فابينيو

    وفي هذا السياق.. أعرب النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، متوسط ميدان نادي الاتحاد، عن دهشته من قرارات الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، في كلاسيكو المملكة الكبير ضد النصر.

    فابينيو قال في تصريحات مع فضائية "ثمانية"، مساء يوم الجمعة: "لا أفهم لماذا لم يحتسب الحكم (ركلة الجزاء) الواضحة لنا"؛ في إشارة إلى لمس الكرة يد مدافع النصر محمد سيماكان، داخل منطقة الـ18".

    وأشار النجم البرازيلي إلى أنه في المقابل؛ لم يستغرق الحكم أكثر من "ثانيتين"، لاحتساب ركلة الجزاء النصراوية في الدقيقة 84.

  • تلميحات خطيرة من دانيلو بيريرا بعد فوز النصر

    أما البرتغالي دانيلو بيريرا، قلب دفاع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ فقد أشعل جدلًا واسعًا للغاية، برسالته المثيرة التي نشرها عبر خاصية القصص في حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

    بيريرا كتب في رسالته؛ بعد كلاسيكو المملكة الكبير ضد النصر: "بعض الأمور مكتوبة مسبقًا.. هذا غير ممكن"، في مزاعم بشأن حصول العالمي على مساعدات تحكيمية، ضد الاتحاد.

    Danilo Pereira InstagramInstagram

    وظهر المدافع البرتغالي غاضبًا بشدة من الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش؛ وذلك خلال أحداث الكلاسيكو، وخاصة عقب احتساب "ركلة الجزاء" النصراوية في الدقيقة 84.

  • اتهامات خطيرة من مدرب الاتحاد ضد حكم الكلاسيكو

    ومن ناحيته.. اعتبر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، أن الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش؛ غيّر نتيجة الكلاسيكو السعودي الكبير، ضد النصر.

    كونسيساو قال: "شاهدتم ما حصل اليوم؛ هي حقائق تحكيمية حصلت في الكلاسيكو.. لا أحد يستطيع إنكارها".

    وأضاف المدير الفني البرتغالي: "الاتحاد جاء من فترة صعبة؛ لكن مستواه كان متقارب من النصر؛ قبل أن تُغيّر القرارات التحكيمية من شكل الكلاسيكو".

  • Al Ittihad v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 20 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

