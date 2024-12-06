الاتحاد والنصر | لا تعبثوا أمام حكم "الطرود العشرة" .. العميد عاد لينتقم وهذا اللاعب يستحق الظهور في كأس الخليج!

الاتحاد ينتصر على النصر في الجوهرة المشعة..

مرة أخرى، يثبت فريق الاتحاد، بأنه قادر على الانتقام من خصومه، بعد فوز ثمين على النصر بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وتقدم كريم بنزيما بهدف أول للاتحاد في الدقيقة 56، ثم رد كريستيانو رونالدو سريعًا بالتعادل للنصر في الدقيقة 57، قبل أن يوقع ستيفن بيرجفاين على هدف الفوز في الدقيقة 90+1 من عمر المباراة.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 36 نقطة، ليضمن الحفاظ على صدارة دوري روشن، خلال فترة التوقف الطويلة، التي تستمر حتى يناير المُقبل، تزامنًا مع بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، بينما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

وشهد اللقاء، إصابة لاعب النصر، عبد الله الخيبري، الذي غادر الملعب في الدقيقة 90، ليشارك محمد مران بديلًا له.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الاتحاد والنصر في قمة الجولة الثالثة عشرة..