"جدد عقد لاعبه وحسم صفقة موهبة برشلونة" .. الاتحاد يصدم النصر قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية

تطورات مثيرة في ميركاتو الاتحاد..

شهدت الساعات القليلة الماضية، نشاطًا كبيرًا للغاية من إدارة نادي الاتحاد؛ وذلك قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025".

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الاتحاد يريد التخلص من بعض اللاعبين والتعاقد مع أسماء أخرى، ضمن خطة تجهيز الفريق الأول؛ للمنافسة بقوة فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

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ويشارك العميد الاتحادي في بطولتين فقط، خلال الموسم الحالي 2024-2025؛ وهما "دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

وفي بطولة الدوري.. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "المركز الثاني" بجدول الترتيب، برصيد 43 نقطة من 17 مباراة؛ وبفارق الأهداف فقط عن الهلال "المتصدر".

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أما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حجز الفريق الاتحادي بطاقة التأهل إلى نصف النهائي؛ بعد تجاوزه عقبة كبيرة للغاية، بتغلبه على نادي الهلال في دور الـ8.