عودة بنزيما واجب: الغيابات ليست مبررًا .. النجمة "إنذار" للاتحاد بالمعاناة أمام النصر!

انتصار معنوي كبير، حققه الاتحاد، حامل اللقب، وسط أزماته الأخيرة، بهدف في مرمى النجمة، في مباراة الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الإنماء.

ووقع محمدو دومبيا على هدف الاتحاد، بصناعة من موسى ديابي، في الدقيقة الرابعة، ليصل حامل اللقب إلى النقطة 34، ويحل سادسًا في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد النجمة عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

انتصار مهم لكتيبة سيرجيو كونسيساو، ولكن يجب الحذر من بعض النقاط، خاصة وأن الاتحاد مُقبل على مباراة القمة أمام النصر، في الجولة الحادية والعشرين.