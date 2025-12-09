رفض مصري واضح ونفي لموقف إيران.. بيان رسمي يشعل أزمة "يوم دعم المثلية" في كأس العالم 2026

الاتحاد المصري آرسنال خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يرفض فيه إقامة أي أنشطة تخص دعم المثليين خلال مباراة الفراعنة مع إيران في مدينة سياتل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من المونديال.

وشدد الاتحاد خلال بيانه الذي أرسله إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي، على شعوره بالقلق من انتشار أنباء حول قرار اللجنة المحلية المنظمة بالتخطيط لإقامة أنشطة مرتبطة بدعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران.

وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد المصري بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن الأمر يتعارض مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة.

وخلال البيان، أكد الاتحاد المصري أنه يرحب بالتزام الفيفا بخلق بيئة محترمة تحتوي جميع الفئات، لكنه رفض في الوقت ذاته إقامة أي أنشطة تسبب حساسية دينية أو ثقافية بالنسبة للبلدين.