FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
علي سمير

رفض مصري واضح ونفي لموقف إيران.. بيان رسمي يشعل أزمة "يوم دعم المثلية" في كأس العالم 2026

الاتحاد المصري استند إلى قواعد الفيفا في بيانه الرسمي لرفض الفكرة

أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضه الواضح والصريح على إقامة أنشطة لدعم المثلية، خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران في كأس العالم 2026.

القصة بدأت بتحديد موعد مباراة مصر وإيران في المونديال، بتاريخ 26 يونيو المقبل، والذي يتزامن مع مناسبة تخص "مجتمع الميم" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن الاحتفال بـ"شهر الفخر" المعروف بالنسبة للمثليين.

واستقرت اللجنة المنظمة المحلية في سياتل، على إقامة "مباراة فخر" على ملعب لومين، في 26 يونيو، رغم أن القرعة أسفرت عن إقامة مباراة مصر وإيران، اللتين تتخذان قواعد قانونية صارمة تجاه المثليين، في نفس يوم الاحتفال.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    مصر تعترض

    الاتحاد المصري آرسنال خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يرفض فيه إقامة أي أنشطة تخص دعم المثليين خلال مباراة الفراعنة مع إيران في مدينة سياتل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من المونديال.

    وشدد الاتحاد خلال بيانه الذي أرسله إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي، على شعوره بالقلق من انتشار أنباء حول قرار اللجنة المحلية المنظمة بالتخطيط لإقامة أنشطة مرتبطة بدعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران.

    وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد المصري بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن الأمر يتعارض مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة.

    وخلال البيان، أكد الاتحاد المصري أنه يرحب بالتزام الفيفا بخلق بيئة محترمة تحتوي جميع الفئات، لكنه رفض في الوقت ذاته إقامة أي أنشطة تسبب حساسية دينية أو ثقافية بالنسبة للبلدين.

    • إعلان

  • موقف لوائح الفيفا من هذه المظاهر

    وتم الاستناد إلى المادة الرابعة من مبادىء الاتحاد الدولي، والتي تؤكد الحياد في الأمور السياسية والاجتماعية، وعدم استخدام كرة القدم للترويج لقضايا مثيرة للجدل أو لها طابع خلافي.

    تمت الإشارة أيضًا إلى قانون الفيفا التأديبي ولوائح الفعاليات، والذي يشدد على عدم تواجد أي مظاهر تثير التوتر أو سوء الفهم أو النزاعات بين الجماهير من الخلفيات الثقافية المختلفة.

    وفي نهاية البيان، تحدث الاتحاد المصري عن مبدأ الفيفا حول احترام الثقافات المختلفة للشعوب في مختلف أنحاء العالم ليطالب بشكل واضح، عدم إقامة أي فعايات أو عروض تخص دعم المثلية داخل ملعب "لومين فيلد" الذي سيستضيف المباراة مع إيران.

  • CORRECTION / FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRN-UZBAFP

    ماذا عن إيران؟

    على الجانب الآخر، ظهرت أنباء حول قيام إيران بمناشدة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لعدم إقامة أي احتفالات تخص المثلية خلال مباراة مصر في كأس العالم.

    ومن جانبها، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن التقارير التي انتشرت اليوم حول تقدم إيران باستئناف للفيفا بخصوص هذه الاحتفالات غير صحيحة أبدًا.

    وأوضحت أنه على الرغم من انتشار الأمر في وسائل الإعلام الإيرانية، إلا أنه لم يتم التقدم بشكوى رسمية حتى الآن.

  • مباريات تقام على نفس الملعب

    وفقًا للمعطيان الحالية فإن ملعب لومين فيلد في سياتل، قد تقرر استضافته لـ"ست" مباريات في كأس العالم 2026، حيث جاءت المباريات المقررة على هذا الملعب، على النحو التالي..

    * مباراة مصر ضد بلجيكا في 15 يونيو.

    * مباراة الولايات المتحدة ضد أستراليا في 19 يونيو، والتي تتزامن مع الاحتفال بيوم "جونتينث"، الذي يرمز لتحرر العبيد في البلاد.

    * مباراة قطر ضد "المتأهل من التصفيات" في 24 يونيو.

    * مباراة مصر ضد إيران في 26 يونيو.

    * مباراة ضمن دور الـ32 في الأول من يوليو.

    * مباراة ضمن دور الـ16 في 6 يوليو.

كأس العالم
مصر crest
مصر
مصر
إيران crest
إيران
إيران
0