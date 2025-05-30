كأس الملك | "القادسية لم يكمل عام المعجزات ولوران بلان ملك النهائيات" .. الاتحاد يعادل إنجاز الهلال والأهلي بعد سنوات من الفشل

الاتحاد يتربع على عرش بطولة كأس الملك..

أُسدِل الستار مساء اليوم الجمعة، على واحدٍ من أسخن المواسم الرياضية في الملاعب السعودية؛ حيث سيتوجه معظم اللاعبين الآن، والذين لا يرتبطون بمهماتٍ دولية مع أنديتهم أو منتخباتهم، لقضاء الإجازة.

وما أجمل أن يذهب أي لاعب كرة قدم إلى الإجازة، وهو متوّج بلقبٍ رسمي كبير؛ وما أسوأ أيضًا أن ينتهي موسمه الرياضي، بالخسارة.

هذا ما حدث في مباراة الليلة، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره القادسية، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل إطلاق صافرة البداية.. كان نجوم الاتحاد والقادسية يعلمون؛ أن فريقًا منهم سيذهب إلى الإجازة بفرحة كبيرة، وآخر سيعض أصابع الندم على خسار أغلى الكؤوس.

ومع النهاية عرف كل فريق مصيره بالفعل؛ حيث احتفل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ بعد الفوز (3-1) على القادسية، في المباراة النهائية.

ثلاثية الاتحاد جاءت عن طريق كريم بنزيما في الدقيقتين 34 و90+4، وحسام عوار في الدقيقة 43؛ بينما أحرز القادسية هدفه الوحيد عن طريق بيير إيميريك أوباميانج، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تتويج الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب القادسية، مساء اليوم الجمعة..