الاتحاد والفيحاء | خطوة من أجل الذهب .. بلان فاز بسلاحه المميز وبنزيما يكسر اللعنة على طريقة ميسي!

ماذا يحتاج الاتحاد للفوز بلقب دوري روشن رسميًا؟

باقي على الحلم خطوة واحدة، ومن قلب ملعب الإنماء، يحقق الاتحاد فوزًا على الفيحاء بنتيجة (3-0)، في الجولة الحادية والثلاثين، ليطرق أبواب المجد، ويغازل لقب دوري روشن السعودي، الذي بات أقرب من أي وقت مضى.

الاتحاد قرع أجراس الخطر للفيحاء، الذي يطارده شبح الهبوط، في مباراة لعب فيها النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد العميد، دور البطولة في انتصاره، بعدما سجل ثنائية في الدقيقتين 24 و54، فيما جاء الهدف الثالث بالخطأ عن طريق المدافع محمد البقعاوي في مرماه بالدقيقة 75.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 74 نقطة، ليواصل ابتعاده في صدارة دوري روشن، بفارق تسع نقاط عن الهلال "الوصيف"، وبالتالي فإن العميد يحتاج لفوز وحيد في مبارياته الثلاث المتبقية، كي يحسم اللقب رسميًا.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة الاتحاد والفيحاء..