"يمكنكم سؤال النصر"! .. الاتحاد الفرنسي يحسم جدل استبعاد كينجسلي كومان من المنتخب رسميًا

أثار استبعاد النجم كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، من قائمة منتخب فرنسا في التوقف الدولي القادم، جدلًا كبيرًا للغاية.

منتخب فرنسا الأول لكرة القدم يخوض مباراتين في التوقف الدولي القادم، ضد كل من أوكرانيا وأذربيجان يومي 13 و16 نوفمبر، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتتصدر الديوك الفرنسية جدول ترتيب "المجموعة الرابعة"، من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ وذلك برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن أوكرانيا "الوصيفة" و6 عن آيسلندا "الثالثة".