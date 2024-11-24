الاتحاد ينتزع الصدارة من الهلال بثنائية الفتح..

"الاتحاد في الصدارة"، ليلة كان ينتظرها عشاق العميد طويلًا، بأن ينفرد بالمركز الأول في دوري روشن السعودي، دون تساوي في النقاط وحساب لفارق الأهداف مع الهلال.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

في مباراة تستحق من أجلها أن نرفع القبعة، للفتح الذي اعتمد على شبابه وناشئيه، بسبب كثرة الإصابات، تمكن الاتحاد من تحقيق الفوز بنتيجة (2-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووقع فابينيو على الهدف الاتحادي الأول في الدقيقة 58، ثم أضاف حسام عوار الهدف الثاني، في الدقيقة 90، ليرفع العميد رصيده إلى 30 نقطة من 11 مباراة، ويعتلي صدارة جدول دوري روشن، بفارق نقطتين عن الهلال، الذي تحطت سلسلته في اللا هزيمة، بعد خسارة مباراة الجولة أمام الخليج بنتيجة (2-3)، بينما تجمد رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الاتحاد والفتح، في لقاء عودة العميد إلى الصدارة..