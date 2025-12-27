الضرب في جسد يصارع الموت: الاتحاد لا يرحم الشباب .. نحس بنزيما و"خطأ وحيد" يعجّل بصفقة لاتسيو!

في ليلة الاحتفال بذكرى تأسيسه، بسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سيطرته على أرض الميدان، وخرج بنقاط الشباب، في كلاسيكو "من طرف واحد"، على ملعب الإنماء.

الاتحاد كسب الشباب (2-0)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، حيث حملت ثنائيته توقيع أحمد الغامدي وستيفن بيرجفاين في الدقيقتين 16 و85.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة، ليمنح سيرجيو كونسيساو، ثاني انتصاراته في دوري روشن، ويحتل المركز السادس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط، ليحتل المركز الثالث عشر.