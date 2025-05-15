"كريم بنزيما يحقق هاتريك الدوري وبلان يكرر تجربته مع جيل بيكهام!" .. الاتحاد يعتلي عرش الكرة السعودية بـ"عقلية برشلونة فليك"

الاتحاد عاد كـ"الوحش المرعب" ليلتهم الجميع في مسابقة الدوري

كرة القدم رياضة مليئة بالمشاعر المتقلبة، فإذا أبكتك في يومٍ ما، فأنها ستسعدك في ليلة أخرى حتمًا؛ وهو ما تأكد منه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وجماهيره، في الموسم الرياضي الحالي.

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الاتحاد الذي عاش موسمًا كارثيًا في 2023-2024؛ ها هو يعود بقوة في العام الرياضي الحالي، ويتوج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين رسميًا، قبل النهاية بجولتين.

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تتويج الاتحاد باللقب المحلي الغالي؛ جاء بعد الفوز (3-1) على الرائد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الرائد تقدم أولًا في الدقيقة 9، عن طريقه نجمه عمر جونزاليس؛ قبل أن يعود الاتحاد بثلاثية متتالية، بواسطة ستيفن بيرجفاين ودانيلو بيريرا وعبدالرحمن العبود، في الدقائق 21 و40 و47 - على التوالي -.

GOAL

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته GOAL 77، في "صدارة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبفارق 9 نقاط عن الهلال "الوصيف"، والذي لعب مباراة أقل.

ومع افتراض أن الاتحاد خسر آخر مباراتين، وفاز الهلال في مواجهاته الثلاث المتبقية، وتساوى الثنائي العملاق في النقاط بالنهاية؛ سيظل العميد متفوقًا بـ"المواجهات المباشرة" بين الفريقين.

لذلك.. توّج الفريق الاتحادي بلقب دوري روشن السعودي رسميًا، مساء اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، بعد فوزه على نظيره الرائد؛ بغض النظر عن النتائج القادمة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ في "ليلة تتويج" عملاق جدة الاتحاد، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين..