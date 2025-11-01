الاتحاد والخليج يدفعان الثمن: كونسيساو محارب بثوب مرقع .. والريمونتادا "التاريخية" ليست حكرًا على الأهلي!

من قال إن الأهلي وحده هو من يصنع المعجزة، بتعادله الدراماتيكي مع الهلال، فها هو الاتحاد، يعود من بعيد، ليعوض خسارته برباعية نظيفة، لتعادل ملحمي مع الخليج بنتيجة (4-4)، في مباراة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وسجل الخليج رباعية عن طريق جوشوا كينج "د14 و47" وكوستاس فورتونيس "د18 و37"، فيما عاد الاتحاد ليوقع على رباعية التعادل عن طريق موسى ديابي "د51 و86" وماريو ميتاي "90+6" وفراس الغامدي "د90+8".

وعمّق البرازيلي فابينيو تفاريس، وسط ميدان الاتحاد، من جراح العميد بطرد مبكر، في الدقيقة 32، ليتأكد غيابه عن المواجهة المُقبلة أمام الأهلي.

وانتزع الاتحاد نقطة، حرم بها الخليج من انتصاره الأول على العميد، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 11 نقطة، ويحتل المركز الثامن، بفارق الأهداف عن الخليج "السابع".