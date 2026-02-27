فابينيو "منحوس" أمام الخليج وديابي يرفع شعار الأنا .. ماذا لو رد الاتحاد "الصاع صاعين" للهلال؟

أن تشهد الصفقة تدخلًا رئاسيًا، فمن الصعب ألا تنتهي باتفاق، كما حدث مع انتقال نجولو كانتي إلى فنربخشه، بعد مفاوضات اعترف رئيس النادي، بأنها شهدت تدخلًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

نجولو كانتي رحل إلى فنربخشه، فلم ينجح في إنقاذ آماله القارية، بعد خروجه من "الملحق" المؤهل إلى دور الـ16، من الدوري الأوروبي، أمام نوتنجهام فورست.

صحيح أن رحيل كانتي كشف النقاب عن موهبة رائعة، وهو محمدو دومبيا، الذي بات يقدم مستويات رائعة في منطقة الوسط، إلا أن الاتحاد خسر "خبرة" الفرنسي، التي لاحت في التعامل مع المرتدًات الهجومية من الخليج، والكرات البينية التي منحت الكثير من الانفرادات، رغم أن راية التسلل أنقذت العميد عدة مرات، رغم أن حسام عوار استحق الإشادة أيضًا، في محاولاته لتأمين العمق.

لنتحدث عن يوسف النصيري، ذلك المهاجم المغربي الذي جاء ليعوض رحيل كريم بنزيما؛ فتارة نجده يتألق، وأخرى لا نشاهده في أرض الملعب، وكأن تألقه مرتكز على أدائه في النخبة الآسيوية.

هناك نقاط تستحق الوقوف عند أداء يوسف النصيري أمام الخليج؛ عدم القتال على استرداد الكرة، والبطء في التحرك عند صناعة الفرص، حتى بدا مكتفيًا بدور المهاجم الذي ينتظر إرسال الكرات العرضية.

ورغم أن الحكم لا يزال مبكرًا على أداء النصيري الذي خاض لتوه المباراة السادسة مع الاتحاد، وسبق أن سجل "3" أهداف، منها هدفان في النخبة الآسيوية، إلا أن ما يعيب المغربي - حتى الآن - أنه ليس العنصر الحاسم للعميد، حتى بأهدافه التي لا ترسم طابع الحسم في المباريات.