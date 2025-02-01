الاتحاد والخلود | بلمسة "زيدان" واعتذار واجب لعوار .. لا وقت لحكاية "الرقم 2" يا نور الدين بن زكري!

الاتحاد ينجو من فخ الخلود في مباراة الـ7 أهداف..

أن تكون جيدًا، فهذا لا يكفي، خاصة وإن كنت تواجه فريقًا مرشحًا للقب، هكذا كان الحال بالنسبة إلى الخلود الذي تقدم بهدفين مبكرين، قبل أن يعود الاتحاد برباعية، في مباراة انتهت بفوز العميد بنتيجة (4-3)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي.

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وتقدم الخلود بهدفين عن طريق إيكونج وماوليدا في الدقيقتين 14 و23، ثم رد عبد الرحمن العبود بهدف الاتحاد الأول بالدقيقة 35، وأضاف ستيفن بيرجفاين الهدف الثاني من علامة الجزاء بالدقيقة 45+9، فيما وقع حسن كادش على الهدف الثالث بالدقيقة 47، قبل أن ينهي بيرجفاين مهرجان الرباعية، بهدفه الشخصي الثاني بالدقيقة 63، فيما نجح ماوليدا في تقليص الفارق للخلود بالدقيقة 90+1.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة، ليحافظ على الوصافة بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 19 نقطة، في المركز الثاني عشر من دوري روشن.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الاتحاد والخلود، على النحو التالي..