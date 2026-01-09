Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR
دخل تاريخ الاتحاد بـ"هاتريك جديد" .. كريم بنزيما "لاعب متكامل ضد الخلود" وآفة الدوري السعودي تحرجه

ليلة إبداعية من كريم بنزيما مع نادي الاتحاد..

"الموهبة" هي ما تُميّز النجوم الكبار في عالم الساحرة المستديرة؛ لذلك مهما تراجع مستواهم، فلا يُمكن القول إنهم انتهوا.

هذا ينطبق على النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ والذي قاد العميد لفوز مستحق على الخلود، مساء اليوم الجمعة.

الاتحاد فاز (4-0) على الخلود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل بنزيما 3 أهداف "هاتريك"، وذلك في الدقائق 13 و28 و35؛ بينما تكفل "البديل" صالح الشهري بإحراز الرابع، في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة 26، في "المركز الخامس" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ في الوقت الذي تجمد فيه الخلود عند النقطة 12، في المركز الثاني عشر.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور بنزيما في مباراة الاتحاد والخلود، مساء اليوم الجمعة..

    كريم بنزيما.. شوط أول "متكامل كرويًا" ضد نادي الخلود

    قدّم النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم عملاق جدة الاتحاد، خلال الـ45 دقيقة الأولى من مواجهة نادي الخلود؛ واحد من أفضل الأشواط في مسيرته مع العميد، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

    نعم.. بنزيما قدّم كل شيء في الشوط الأول ضد الخلود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فاعلية كبيرة ضد المرمى؛ من خلال تسجيل 3 أهداف من ثلاث تسديدات.

    * ثانيًا: تعاون كبير مع زملائه؛ من خلال صناعة بعض الفرص لنجوم الاتحاد.

    * ثالثًا: مساهمات دفاعية؛ من خلال افتكاك عديد الكرات من لاعبي الفريق المنافس.

    لذلك.. ما فعله بنزيما في الشوط الأول من مباراة الاتحاد والخلود، يتخطى كونه هداف كبير فقط؛ بل وصل إلى التكامل الكروي، تقريبًا.

    رحلة كريم بنزيما مع الثلاثيات "هاتريك".. ورقم تاريخي بقميص الاتحاد

    والآن.. يجب التركيز على بعض الأرقام المهمة في مسيرة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بعد الـ3 أهداف "هاتريك"، الذي سجلهم في شباك نادي الخلود.

    بنزيما أحرز 18 "هاتريك"، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بثلاثيته الجديدة ضد الخلود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وجاء الـ18 "هاتريك" في مسيرة بنزيما، مع أنديته الثلاثة التي لعبها لها؛ وهي "أولمبيك ليون الفرنسي، ريال مدريد الإسباني والاتحاد السعودي"، وذلك على النحو التالي:

    * ريال مدريد: 11 "هاتريك".

    * الاتحاد: 5 "هاتريك".

    * أولمبيك ليون: 2 "هاتريك".

    ليس هذا فقط.. بنزيما انفرد بـ"الرقم القياسي"؛ كأكثر لاعب تسجيلًا لـ"الهاتريك" في تاريخ نادي الاتحاد بمسابقة الدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف في 2008-2009.

    وسجل المهاجم الفرنسي 3 أهداف "هاتريك"، في 4 مباريات مختلفة بمسابقة الدوري السعودي؛ متجاوزًا رقم مختار فلاتة، الذي حقق ذلك "ثلاث مرات".

    دوري روشن.. عدم الثبات "آفة" كريم بنزيما في المسابقة المحلية الكبيرة

    رغم ذلك.. دعونا نُشير إلى أمر مهم للغاية، يحتاجه النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو "ثبات المستوى"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    الحقيقة أن بنزيما يتسم بهذا الثبات، في باقي المسابقات خلال الموسم الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * دوري أبطال آسيا "النخبة": سجل في 3 مباريات من أصل أربع.

    * كأس خادم الحرمين الشريفين: سجل في مباراتين من أصل اثنتين.

    ويمتلك بنزيما 4 أهداف في النخبة الآسيوية؛ كما أحرز مثلهم تمامًا في مسابقة الكأس، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    وعلى العكس تمامًا.. لا يتسم النجم الفرنسي بهذا الثبات في مسابقة الدوري - سجل 7 أهداف في 10 مباريات -؛ ولكنهم كانوا موزعين على 3 لقاءات فقط، كالتالي:

    * الجولة الأولى: 3 أهداف في الفوز (5-2) على الأخدود.

    * الجولة التاسعة: هدف في الفوز (2-1) على الرياض.

    * الجولة الرابعة عشر: 3 أهداف في الفوز (4-0) على الخلود.

    وربما ذلك يعود أساسًا إلى الضعف البدني لبنزيما، مع تقدمه في العمر "38 سنة"؛ حيث لا يستطيع مجاراة المباريات المتتالية وضغط الروزنامة، الخاصة بمسابقة الدوري.

    الضعف البدني.. التهديد الحقيقي لكريم بنزيما في الوقت الحالي

    أكبر دليل على الضعف البدني للنجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي تحدثنا عنه في السطور الماضية؛ هو ما ظهر خلال الشوط الثاني من مواجهة الاتحاد والخلود مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ونحن ذكرنا أن بنزيما قدّم شوط أول "متكامل كرويًا" ضد الأخدود؛ إلا أن هذا الأمر لم يستمر في النصف الثاني من المباراة، وهو أمر طبيعي جدًا.

    ولم يكن بنزيما سيئًا في الشوط الثاني؛ إلا أنه ظهر أقل كثيرًا من الـ45 دقيقة الأولى لعدة أسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: تهدئة رتم اللعب من الاتحاد؛ بعد التقدم (3-0) في الشوط الأول.

    * ثانيًا: انخفاض المعدل اللياقي لبنزيما؛ في ظل تقدمه في العمر "38 سنة".

    * ثالثًا: توفير المخزون البدني؛ وسط ضغط الروزنامة الكبير حاليًا.

    وأساسًا.. البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ قام بـ"سحب" بنزيما من أرضية الملعب، في الدقائق العشر الأخيرة ضد الخلود.  

