الاتحاد ضد التعاون | عندما يجتمع "نجاح وفشل" لوران بلان في مباراة واحدة .. ونجم العميد يحقق رقمًا "لأول مرة"!

الاتحاد ينجو من فخ التعاون..

كل مباراة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الآن، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ هي بمثابة نهائي.

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هذا الأمر طبيعي، خاصة أن العميد ينافس خصمًا عملاقًا لا يسقط بسهولة؛ وهو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي سيطر على كل البطولات المحلية مؤخرًا.

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وهُنا.. أصبح واجب على الاتحاد أن لا يفرط في أي نقطة؛ وهذا ما حدث في مواجهته الصعبة للغاية، على أرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

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الاتحاد خطف فوزًا قاتلًا أمام التعاون بـ"هدفين مقابل واحد"، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم الاتحاد أولًا في الدقيقة 21، عن طريقه لاعبه عبدالرحمن العبود، قبل أن يُعادل التعاون النتيجة في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ بواسطة موسى بارو.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ سجل كريم بنزيما "هدفًا قاتلًا" في شباك التعاون؛ ليمنح فريقه الاتحاد 3 نقاط غالية للغاية.

وبهذه النتيجة.. رفع العميد الاتحادي رصيده إلى النقطة 49، في "صدارة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ وبفارق 3 نقاط عن الهلال، الذي لعب مباراة أقل.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد القاتل على التعاون، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي..