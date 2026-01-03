علق المدرب البرازيلي بيركليس شاموسكا المدير الفني لنادي التعاون، على إلغاء حكم المباراة لهدف تعادل فريقه أمام الاتحاد، فيما كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للعميد سبب غضبه في المباراة.
"هناك صرامة ومبالغ فيه" .. مدرب التعاون يُهاجم حكم لقاء الاتحاد، وكونسيساو يكشف سر غضبه!
- Getty Images Sport
الاتحاد يفوز على التعاون
انتزع الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة بعد تفوقه على التعاون بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحسم العميد المواجهة بفضل أداء متوازن وانضباط تكتيكي، خاصة في الشوط الثاني، حيث نجح مهند الشنقيطي في كسر التعادل بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 49، ليمنح فريقه أفضلية واضحة في مجريات اللقاء.
ورغم محاولات التعاون المتأخرة لتعديل النتيجة، إلا أن هدفه الذي سُجل في الدقائق الأخيرة لم يُحتسب، بعد قرار الحكم بإلغائه بداعي وجود مخالفة، ليستمر تقدم الاتحاد حتى نهاية المباراة.
وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة، متقدمًا إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، ومواصلًا تضييق الخناق على فرق الصدارة.
وأعاد هذا الانتصار خلط أوراق المنافسة في الدوري، بعدما أعلن الاتحاد نفسه طرفًا رئيسيًا في سباق القمة، لينضم إلى دائرة الصراع التي تضم النصر والهلال والتعاون والأهلي، في سباق يزداد اشتعالًا مع توالي الجولات.
- Getty Images Sport
ماذا قال شاموسكا؟
أكد البرازيلي شاموسكا، المدير الفني لفريق التعاون، رضاه عن الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام الاتحاد، رغم الخسارة التي تلقاها الفريق في المواجهة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأوضح شاموسكا، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، والذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن فريقه ظهر بصورة قوية أمام منافس يملك إمكانات فنية ومالية كبيرة، مشيرًا إلى أن التعاون خاض المباراة في ظل غيابات مؤثرة لعدد من عناصره الأساسية، ورغم ذلك نجح اللاعبون في تقديم مستوى تنافسي مميز.
وأضاف مدرب التعاون أن المباراة كانت مرهقة للطرفين، لافتًا إلى أن المجهود البدني الكبير الذي بذله لاعبوه انعكس بوضوح على لاعبي الاتحاد بنهاية اللقاء، وهو ما يعكس قوة الأداء والضغط المستمر الذي فرضه التعاون طوال فترات المباراة.
وحول الخسارة، شدد شاموسكا على أن فريقه يتعامل مع نتائج الدوري بعقلية إيجابية، مؤكدًا أن المنافسة طويلة وصعبة، وأن الخسارة تظل جزءًا طبيعيًا من مسيرة أي فريق خلال الموسم، ويجب استثمارها للتطوير وتحسين الأداء.
وفيما يخص قرار إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، عبّر شاموسكا عن تحفظه على القرار، قائلًا: "حكم تقنية الفيديو كان صارمًا، وقرار إلغاء الهدف كان مبالغًا فيه".
ماذا قال كونسيساو؟
شدد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد، على أهمية الانتصار الذي حققه فريقه أمام، مؤكدًا أن المواجهة لم تكن سهلة في ظل قوة المنافس، رغم الفرص العديدة التي أتيحت للاعبيه.
وأوضح كونسيساو، سبب غضبه في المبارا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الاتحاد قدّم مباراة كبيرة ونجح في صناعة العديد من الفرص، والنتيجة كان من الممكن أن تكون أكثر راحة لولا غياب اللمسة الأخيرة، وهذه التفاصيل تبقى جزءًا من طبيعة كرة القدم".
وأشار مدرب الاتحاد إلى أن كثرة الفرص التي يصنعها الفريق تعكس سلامة النهج الفني، موضحًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في استغلال هذه الفرص بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة لزيادة الفاعلية التهديفية.
وتحدث كونسيساو عن التطور الملحوظ في مستوى مهند الشنقيطي، مشيرًا إلى أن فلسفته التدريبية بدأت تظهر بوضوح على أداء اللاعبين، رغم ضيق الوقت بين المباريات، لافتًا إلى أن التحضيرات تتركز على تقديم معلومات فنية مختصرة تساعد اللاعبين على تنفيذ المطلوب داخل الملعب.
وأضاف: "الشنقيطي يُعد نموذجًا للاعب الهجومي الذي يمنح الفريق حلولًا إضافية من خلال التحركات وصناعة المساحات، والهدف الأساسي هو استخراج أفضل ما لدى كل لاعب داخل المنظومة".
وحول استمرار غياب عبد الرحمن العبود عن المشاركة، أوضح كونسيساو أن جميع اللاعبين يمثلون أهمية للفريق، إلا أن المعيار الأساسي يظل مدى قدرة اللاعب على تنفيذ الأدوار المطلوبة ضمن النهج الجماعي، مشددًا على أن المشاركة تتطلب تقديم أعلى مستوى ممكن.
وأعرب مدرب الاتحاد عن اعتزازه بمشواره التدريبي، مقدمًا شكره للمملكة العربية السعودية ولنادي الاتحاد على الثقة، مشيرًا إلى وصوله إلى المباراة رقم 600 في مسيرته التدريبية برفقة مساعده ديمبلي، واصفًا ذلك بالمحطة المهمة في مسيرته.
موسم الاتحاد 2025-26
دخل فريق الاتحاد الموسم الرياضي 2025-2026 وسط تقلبات واضحة في النتائج، بعدما بدأ مشواره بخسارة مبكرة لأول ألقابه هذا الموسم، عقب السقوط أمام النصر بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، في نتيجة شكّلت خيبة أمل لجماهير العميد التي كانت تمني النفس بانطلاقة قوية.
وعلى مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد 11 مباراة حتى الآن، نجح خلالها في تحقيق 6 انتصارات مقابل تعادلين، فيما تلقى ثلاث هزائم جاءت أمام النصر والهلال والأهلي، ليبقى الفريق في دائرة المنافسة، لكن دون الاستقرار المنتظر على مستوى الأداء والنتائج.
قاريًا، واجه الاتحاد انطلاقة صعبة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في أول جولتين من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد شيئًا من توازنه بتحقيق فوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، ما أعاد الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
إلا أن هذه الآمال تعرضت لانتكاسة جديدة بعد الخسارة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2 في الدوحة، قبل أن ينجح الفريق في إنعاش حظوظه مجددًا عقب الفوز على ناساف الأوزبكي في جدة بهدف سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، ليبقى مصير التأهل معلقًا بنتائج المواجهتين المقبلتين أمام الغرافة والسد القطريين.
وعلى الصعيد الفني، كان الاتحاد قد أنهى علاقته بمدربه الفرنسي لوران بلان، المتوج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، بنهاية شهر سبتمبر، قبل أن يعلن بعد نحو أسبوعين التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي كان دون نادٍ منذ رحيله عن ميلان الإيطالي.
ورغم البداية الإيجابية التي حققها كونسيساو مع الفريق، فإن تراجع النتائج في الفترة الأخيرة أعاد علامات الاستفهام حول قدرته على إعادة العميد إلى سكة الاستقرار والمنافسة الجادة على الألقاب في موسم لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات.