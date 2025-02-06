"اسألوا ميدو" .. إسقاط غريب بعد فوز الاتحاد على التعاون ومطالبات بـ"قرار فوري" منعًا للشبهات!

جدل جديد يطفو على الساحة الرياضية السعودية..

بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على التعاون، مساء يوم الخميس؛ أثار الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي.

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بنزيما سجل هدفًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ ليقود الاتحاد للفوز (2-1) على التعاون، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبهذه النتيجة.. انفرد الاتحاد بـ"صدارة" دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 49 نقطة من 19 مباراة؛ وبفارق 3 نقاط عن الهلال "الوصيف" مؤقتًا، والذي لعب لقاءً أقل.