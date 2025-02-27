الاتحاد التركي يضرب بيدٍ من حديد .. إعلان عقوبة جوزيه مورينيو بسبب "غرفة الحكام وقفزة القرود"

مورينيو يواصل إثارة الجدل في تركيا كعادته..

ضربت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم بـ"يدٍ من حديد"، ضد جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه؛ وذلك بسبب تصرفاته وتصريحاته، بعد مباراة القمة ضد جلطة سراي.

فنربخشه تعادل (0-0) مع مستضيفه جلطة سراي، مساء يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري التركي الممتاز 2024-2025.

وبهذه النتيجة.. وصلت كتيبة مورينيو إلى النقطة 58، في المركز "الثاني" بجدول ترتيب الدوري التركي؛ وبفارق 6 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي جلطة سراي "المتصدر".