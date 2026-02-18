الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد التحقيق مع جيانلوكا بريستياني بعد أن اتهم نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور لاعب بنفيكا باستخدام عبارات عنصرية

توقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد أن دخل فينيسيوس في مشادة كلامية حادة مع مشجعي بنفيكا أثناء احتفاله بهدفه الحاسم. وبينما كانت الفرق تستعد لعودة بنفيكا إلى وسط الملعب، ركض فينيسيوس إلى الحكم واتهم لاعب النادي البرتغالي بريستياني باستخدام عبارة عنصرية. وقام الحكم فرانسوا ليتكسييه بعد ذلك بتفعيل المرحلة الأولى من بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمكافحة العنصرية.

كان نجوم ريال مدريد غاضبين بشكل واضح، حيث قاد كيليان مبابي، حسب ما ورد، الدعوات إلى إلغاء المباراة إذا لم يتم اتخاذ إجراء. وفي تعليقه على الحادث، قدم مبابي تقييمًا لاذعًا لما شاهده على أرض الملعب. وقال: "هناك لاعب بنفيكا رقم 25، لا أريد أن أذكر اسمه لأنه لا يستحق أن يُذكر، بدأ يتفوه بألفاظ بذيئة. ثم رفع قميصه إلى هنا [مغطياً فمه] ليقول إن فيني قرد خمس مرات. سمعت ذلك. هناك لاعبو بنفيكا سمعوا ذلك أيضاً.

هذا اللاعب [بريستياني] لا يستحق أن يلعب في هذه المسابقة. علينا أن نقدم أفضل مثال للشباب، إذا تغاضينا عن هذا الأمر، فإن قيم كرة القدم تصبح بلا قيمة، وكل ما نؤمن به يصبح بلا قيمة. علينا أن نفعل شيئًا".