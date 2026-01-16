Saad Al Shehri Sergio Conceicao Ittihad Ettifaq (Goal Only)Goal AR
"يأس" كونسيساو يؤكد تفوق الشهري: الاتفاق يُنصف أسطورة الشباب أمام الاتحاد .. والهلال فرط في خليفة سالم الدوسري!

الاتحاد يخسر أمام الاتفاق في دوري روشن..

جلس واضعًا عينه في الأرض، بعلامات حزينة تشي بفقدانه للحلول، فهذا هو سيرجيو كونسيساو، يشاهد فريقه الاتحاد، وهو يتلقى الخسارة أمام الاتفاق، بهدف نظيف، على ملعب الإنماء، في مباراة الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع خالد الغنام على هدف الاتفاق، في الدقيقة 54، مستغلًا صناعة فراس الغامدي، ليُسكن الكرة في شباك رايكوفيتش بطريقة رائعة.

وواصل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 85، بعد تلقي الحارس بريدراج رايكوفيتش، بطاقة حمراء، لإبعاد الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول دوري روشن، ويقترب من الاتحاد، حامل اللقب، الذي تجمد رصيده عند 27 نقطة، في المركز السادس.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الاتحاد والاتفاق، في الجولة الخامسة عشرة..

    أحدهم يتنفس الصعداء الآن!

    في نوفمبر الماضي، خرج نجم الشباب السابق، أحمد عطيف، بتصريح أثار جدلًا واسعًا، حينما قال إنه كان ينبغي على الإدارة الرياضية في الاتحاد، أن تقوم بتسويق عقدي الثنائي حسام عوار وموسى ديابي، في الفترة الصيفية.

    ويُمكن القول إن عطيف من شأنه أن يتنفس الصعداء، عندما يشاهد مباراة الاتفاق، حيث يواصل حسام عوار، متوسط ميدان الاتحاد، الغياب للمباراة السابعة على التوالي، بسبب الإصابة.

    أما عن موسى ديابي، فإن الوصف الأمثل له هو "مُفسد" هجمات الاتحاد، بسبب نقطتين..

    * المعاناة من الرقابة الدفاعية، خاصة مع مفاجأة سعد الشهري، بوضع موهاو نكوتا، الجناح الأيمن للاتفاق، ليصبح ظهيرًا أيسر.

    * بطء كبير في اتخاذ القرارات، وتجلى ذلك بوضوح في الدقيقتين 42 و43 عندما أفسد تمريرتين رائعتين من كريم بنزيما وستيفن بيرجفاين.

    ورغم ذلك، إلا أن النقطة المضيئة في أداء موسى ديابي هو انتشاره على الأطراف، كما كاد أن يصنع هدفًا في الدقيقة 75، بعرضية طويلة ترجمها كريم بنزيما برأسية بجوار القائم.

    اعتراف ضمني من كونسيساو بـ"تفوق" الشهري

    قدم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، صورة قالت الكثير، خلال الشوط الأول، حينما قرر الجلوس ووضع يده على خده، بتعبيرات توحي وكأنه فقد الحلول أمام الاتفاق.

    سعد الشهري قدم مباراة "تكتيكية" رائعة، بترسانة دفاعية أبطلت خطورة الاتحاد، مع اعتماد طريقة "5-3-2"، واللعب على التحولات السريعة من الأطراف، فإذا ما سيطر الاتحاد على وسط الميدان، فإن الاتفاق كان الأخطر على المرمى، لأكثر من نقطة.

    * الشهري فاجأ كونسيساو بوضع جناحه نكوتا كـ"ظهير أيسر"، للتعاون مع كالفو، لإبطال خطورة موسى ديابي ومهند الشنقيطي.

    * تكون جبهة هجومية أكثر من رائعة، بين فراس الغامدي، مفتاح حلول الاتفاق، وخالد الغنام.

    * إغلاق منافذ اللعب مع تشديد الرقابة على روجر فيرنانديز، مع جعل محمدو دومبيا وكأنه محاصر في وسط الملعب.

    * سوء تعامل دفاع الاتحاد مع التحولات الهجومية للاتفاق، خاصة مع تقدم الدفاعات، وكان ذلك واضحًا في لقطة هدف خالد الغنام.

    * غياب فابينيو، الذي أثر على صفوف الاتحاد، في التعامل مع المرتدًات في العمق، لاسيما مع تقدم الدفاعات.

    هذا الإغلاق قابله محاولات عدة من كريم بنزيما للعودة كثيرًا إلى الخلف من أجل صناعة الفرص، ولعلّ هذا يفسر التميز الدفاعي الذي منح التفوق للاتفاق في ميدان الاتحاد، وكأن كتيبة سعد الشهري لم تفتقد مطلقًا لجهود جورجينيو فينالدوم، الذي غاب عن المواجهة.

    الهلال فرّط في خليفة سالم .. وعثر على بديل سعود

    ما صنعه خالد الغنام، في مباراة الاتحاد، كان أشبه برسالة إلى الهلال، بأنه فرّط في مهاجم مبدع، كان من شأنه أن يكون الخليفة الأمثل، إذا ما غاب سالم الدوسري.

    الغنام الذي كان يتراجع أيضًا، لمساندة الدفاع في إيقاف خطورة الاتحاد، قدم ثنائية رائعة من فراس الغامدي، كما أنه قدم أكثر من لقطة مهارية رائعة، مثل فرصته في الدقيقة 23، حيث أحرج دفاع الاتحاد، بالتلاعب بثلاثة لاعبين، ثم تسديدة أرضية أبعدها رايكوفيتش بطريقة رائعة، كما كرر الإنهاء بعدها بـ"3" دقائق، فيما كلل جهوده بتسديدة - ولا أروع - على يسار رايكوفيتش.

    من ناحية أخرى، فإن مواجهة الاتحاد، كانت فرصة مثالية لمتابعة راضي العتيبي، ظهير الاتفاق، الذي ارتبط اسمه برغبة الهلال في التعاقد معه، بعد رحيل جواو كانسيلو.

    العتيبي قدم مباراة جيدة، على المستوى الدفاعي، وهو الذي كان منوطًا به إيقاف خطورة روجر فيرنانديز، حيث اتسم أداؤه بالانطلاقات إلى الأمام لصناعة اللعب، ثم التراجع السريع إلى الخلف مع أي محاولة لمرتدة اتحادية.

    ورغم قلة لمساته للكرة "20 مرة"، إلا أن العتيبي امتاز بتمريراته الدقيقة "6"، ونجاحه في المواجهات الثنائية "2"، بنسبة 100%، وأثبت بأنه ظهير قادر على تدعيم اسلوب إنزاجي في التأمين الخلفي، وصنع الزيادة العددية في حالة الهجوم.

    الاتحاد نجم البطاقات الحمراء

    هناك ظاهرة غريبة تطارد نادي الاتحاد، تجعله يستحق التواجد في قائمة أكثر الفرق التي تلقت بطاقة حمراء في موسم واحد، بعدما تلقى الطرد رقم "8" في جميع المسابقات، حيث جاءت قائمته على النحو التالي..

    * طرد رايكوفيتش في مباراة الفتح، بالجولة 2 من دوري روشن.

    * طرد مهند الشنقيطي في مباراة الوحدة الإماراتي، بالجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * طرد دانيلو بيريرا في مباراة الشرطة العراقي، بالجولة 3 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * طرد أحمد الجليدان في مباراة النصر، في دور الـ16 من كأس الملك.

    * طرد فابينيو في مباراة الخليج، في الجولة 7 من دوري روشن.

    * طرد موسى ديابي في مباراة الرياض، بالجولة 9 من دوري روشن.

    * طرد فابينيو في مباراة ضمك، بالجولة 14 من دوري روشن..

    * طرد رايكوفيتش في مباراة الاتفاق، بالجولة 15 من دوري روشن.

  • كلمة أخيرة..

    إذا ما تمكن كونسيساو من تحول الاتحاد إلى كيان شرس يسيطر على مجريات اللعب، ويلعب على الضغط العالي، فإن الاتفاق بدا وكأنه نجح في تقييد العميد، بفضل الترسانة الدفاعية، واستغلال أخطاء لاعبي الاتحاد في التمريرات، وفشلهم في استغلال الفرص.

    الاتحاد تمكن بالفعل من شن الخطورة على مرمى الحارس روداك، إلا أن الأداء العام للعميد، كان إثباتًا على التفوق التكتيكي للمدرب سعد الشهري، في مباراة واصل فيها كريم بنزيما، قائد الفريق، غيابه عن التسجيل.

    وفي النهاية، هنيئًا للمدرب سعد الشهري، الذي لا يزال يواصل إحراج الكبار، بعيدًا عن خسارته بخماسية الهلال، حيث أجبر النصر على التعادل (2-2)، والتي كانت بداية سقوط كتيبة جورج جيسوس من عرش دوري روشن، كما تعادل مع الشباب (1-1)، ثم اقتنص النقاط الثلاث من الاتحاد.

