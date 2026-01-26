كونسيساو يكرر مشهد فليك الحزين: أسقط الأخدود برائعة الـ"NBA".. وكريم بنزيما يلخص "عجز" الاتحاد

واحدة من أشهر اللقطات في عالم كرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تلك التي كان بطلها الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة؛ بعد مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في الجولة 14 من مسابقة الدوري الإسباني.

فليك ورغم فوز فريقه (3-1) على الأفيس، في تلك المباراة؛ إلا أنه جلس وحيدًا على "دكة البدلاء" بعد إطلاق صافرة النهاية، وهو حزين للغاية.

وعندما تم سؤال المدير الفني الألماني المخضرم فيما بعد، عن هذه اللقطة المثيرة للجدل؛ اعترف بأنه كان حزينًا بسبب سوء أداء برشلونة، في تلك المرحلة من الموسم.

والآن.. نحن شاهدنا لقطة مشابهة في الملاعب السعودية؛ بطلها البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

كونسيساو جلس حزينًا على الدكة؛ وذلك بعد فوز الاتحاد (2-1) على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

حزن المدير الفني البرتغالي له ما يبرره؛ وهي النتائج السلبية طوال الفترة الماضية، إلى جانب سوء الأداء نفسه.

وأمام الأخدود.. قدّم الاتحاد شوطًا أول رائع، مع تسجيله هدفين عن طريق الجزائري حسام عوار والفرنسي نجولو كانتي في الدقيقتين 12 و43؛ ولكنه كاد أن يضيع كل شيء في النصف الثاني من المباراة، والذي قلل فيه الأخدود الفارق بواسطة نجمه التركي بوراك إنجي.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الـ30، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026؛ بينما تجمد الأخدود عند النقطة التاسعة، في "المركز السابع عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد الصعب على الأخدود، مساء اليوم الإثنين..