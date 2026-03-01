رسميًا .. "الصراع الأمريكي - الإيراني" يُجبر الآسيوي على تأجيل مباريات دوري الأبطال

جاء نص بيان الاتحاد القاري كالتالي:

على إثر تطورات الوضع الراهن في الشرق الأوسط، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 في منطقة الغرب، والتي كان من المفترض أن تقام يومي الثاني والثالث من مارس الجاري.

كما تقرر تأجيل مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 للموسم ذاته ودوري التحدي الآسيوي 2025-2026، والتي كان من المقرر إقامتها يومي الثالث والرابع من مارس الجاري، حتى إشعار آخر.

أما مباريات فرق الشرق في جميع تلك المسابقات الآسيوية، ستقام في موعدها المحدد مسبقًا، على أن يراقب الاتحاد الآسيوي الوضع المتغير في المنطقة عن كثب، مع التأكيد على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين والجماهير. فيما سيتم نشر جدول المباريات المؤجلة الجديد على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي في الفترة المقبلة.