محمود خالد

بعد حسم بقاء يايسله وتوني .. الأهلي يبدأ التحرك لتأمين استمرار نجمه قبل الفترة الحرة

مؤشر المفاوضات يسير بصورة إيجابية..

يبدو أن إدارة النادي الأهلي، قد قررت التحرك لتأمين استمرار نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين تشارف عقودهم على الانتهاء، في ظل توقع حصولهم على عروض عدة من أجل مغادرة قلعة الراقي.

في إطار مساعي الأهلي نحو تحقيق الاستقرار في فريق الكرة، كشف البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد، عن قراره بعدم رحيل المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، مؤكدًا أنه يرى يايسله هو أنسب مدير فني للفريق الأهلاوي، لما يملكه من فلسفة تدريبية واضحة، وأنهما على توافق تام.

وتحدث روي بيدرو أيضًا عن المهاجم إيفان توني، مؤكدًا عدم نية الإدارة في الاستغناء عن الإنجليزي خلال الفترة الشتوية، على عكس ما ذكرته تقارير عالمية بأن هناك اهتمامًا من أندية البريمييرليج، نحو مهاجم الأهلي، والذي يستمر حتى عقده حتى صيف 2028.

ومن أجل استمرار الاستقرار في صفوف الأهلي، فإن الإدارة بدأت التفاوض مع نجم الفريق، من أجل تمديد عقده، وهو الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وتضم قائمة الأهلي عددًا من اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم في الصيف المُقبل، على غرار إدوارد ميندي وفرانك كيسييه وميريح ديميرال وزكريا هوساوي وفهد الرشيدي وعبد الله العمار.

    الأهلي يفاوض ميندي للتجديد

    وأشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن إدارة الأهلي فتحت ملف تجديد عقد إدوارد ميندي، الذي يحمل شارة قيادة الفريق، حيث تواصلت الإدارة مع وكيل أعمال السنغالي، خلال الأيام الماضية، من أجل معرفة طلباته قبل الدخول في مفاوضات رسمية معه، قبل دخوله الفترة الحرة.

    من جانبه، أبدى ميندي رغبة مبدئية في استمرار رحلته مع الأهلي، وعدم ممانعته في تجديد العقد، ويتوقع أن تتسارع المفاوضات بعد عودته من تمثيل منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي؛ حيث سيتم مناقشة كل تفاصيل العقد الجديد، بما يشمله من الراتب السنوي ومدة العقد.

    مسيرة الحارس السنغالي مع الأهلي

    وكان الأهلي قد تعاقد رسميًا مع إدوارد ميندي "33 عامًا"، قادمًا من صفوف تشيلسي، في صيف 2023، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، مقابل 18.5 مليون يورو.

    وبات الأهلي هو ثاني الفرق في قائمة "الكلين شيت" الخاص بمسيرة ميندي، خلال مسيرته الكروية، بعدما حافظ على نظافة شباكه 39 مرة في 90 مباراة رسمية مع الراقي، فيما يأتي تشيلسي في المرتبة الأولى، بحفاظه على خلو مرماه من الأهداف في 49 مباراة من أصل 105.

    ولعب ميندي دورًا مباشرًا في الإنجاز التاريخي الذي حققه الأهلي، بإضافة أول لقب قاري في تاريخه، بعد التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2024-2025، كما استهل الموسم الحالي، ببطولة جديدة في خزائنه، بعد الفوز بكأس السوبر السعودي في هونج كونج.

    وتتويجًا لما حققه ميندي مع الأهلي، فإن السنغالي بات مرشحًا لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025.

  • ماذا صنع ميندي في فترة التوقف؟

    ويتواجد إدوارد ميندي برفقة منتخب السنغال، خلال توقف نوفمبر، ضمن أجندة الفيفا، حيث خاض أسود التيرانجا، مباراة ودية أمام البرازيل في لندن، ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب في ديسمبر المُقبل.

    ميندي قدم عرضًا قويًا في مواجهة البرازيل، إلا أنه استقبل هدفين عن طريق إستيفاو وكاسيميرو، فيما يستعد المنتخب السنغالي لودية جديدة أمام كينيا، الثلاثاء، في ختام التحضير لـ"كان 2025".

    وكان ميندي قد قاد منتخب السنغال للتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما حقق مسيرة رائعة خلال مشوار التصفيات، حيث تزعم صدارة المجموعة الثانية، بدون تحقيق أي خسارة، حيث وقع على 7 انتصارات و3 تعادلات، كما سجل 19 هدفًا واستقبل 3 آخرين فقط.

  • Al-Riyadh v Al-Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي يعود في ديربي جدة

    وتمكن الأهلي من العودة لمسار الانتصارات، بفوز ثمين في ديربي جدة، أمام الاتحاد، في قمة الجولة الثامنة، بهدف نظيف حمل توقيع رياض محرز في الدقيقة 55.

    وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد، حامل اللقب، عند 11 نقطة، في المركز الثامن.

    واستهل الأهلي مشواره في موسم 2025-2026، بدعوة للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، بعد انسحاب الهلال، إلا أن الراقي حقق المفاجأة، بالتتويج باللقب، بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي، بنتيجة (5-1)، ثم فوزه على النصر في المباراة النهائية، بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

    وبعد تتويجه بالسوبر، لا يزال الأهلي منافسًا في ثلاث جبهات، بين دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن كتيبة يايسله فشلت في التتويج بلقب كأس القارات الثلاث، بعد خسارة النهائي أمام بيراميدز المصري (1-2)، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025.

    وتشهد الكرة السعودية، فترة توقف دولي، لخوض المنتخب الأول مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، حيث حقق الفوز في الأولى بنتيجة (1-0)، ضمن التحضير للمشاركة في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تنطلق في ديسمبر المُقبل.

    وقبل ختام نوفمبر، يخوض الأهلي مباراتين أمام القادسية؛ الأولى في 21 نوفمبر، في الجولة التاسعة من دوري روشن، والثانية في 28 نوفمبر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وبين المواجهتين، يلعب الأهلي مباراة الشارقة الإماراتي، في 24 نوفمبر، على ملعب الإنماء، في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

