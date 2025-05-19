الجزء الثاني من رواية ستيفانو بيولي .. الأهلي متورط في أليجري وتكذيب بيانه حول مستقبل يايسله!

كواليس مثيرة للجدل حول عقد الأهلي مع أليجري رغم نفي الإدارة..

أشعل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي، فتيل أزمة كبرى خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الخلود، في الجولة 32 من دوري روشن، بأن الإدارة لا تنوي تجديد عقده رغم رغبته في الاستمرار داخل قلعة الراقي.

ونجح يايسله في قيادة الأهلي لكتابة التاريخ، بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ليضفي أولى بطولة قارية في خزائنه، بعد الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني، بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية.

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