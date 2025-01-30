مقابل 234 مليون ريال! .. الأهلي يغري نجم فياريال في ساعات الميركاتو الأخيرة

يخطط مسؤولو النادي الأهلي، لإحداث "مفاجأة" خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية؛ في محاولة لإرضاء جماهير الفريق الأول لكرة القدم "الغاضبة".

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الأهلي حسم صفقة وحيدة فقط، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ بالتعاقد مع الظهير الأيسر ماثيو دامس، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيندهوفن الهولندي.

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هذه الصفقة لم ترض الجماهير الأهلاوية؛ خاصة في ظل الحاجة الماسة للتعاقد مع لاعب أجنبي، يجيد في مركز "الجناح الأيسر".

وحاول الأهلي طوال الميركاتو الشتوي الحالي، التعاقد مع بعض الأسماء التي تجيد في مركز "الجناح الأيسر"؛ مثل ماركوس راشفورد وجورج كيفين نكودو؛ ولكنه فشل في ذلك.